Меркель у Німеччині розкритикували за палкі рукостискання із Путіним та Ердоганом
Німецькі політики розкритикували канцлера Ангелу Меркель після її участі в чотиристоронньому саміті в Туреччині.
Про це інформує ТСН.
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Так, віце-голова федеральних зборів Гамбурга від партії "Ліва" Кансу Оздемір написала у своєму Twitter, що Меркель "не повинна стелити килимову доріжку для диктатора" і тримати його "криваву руку".
Мені погано від цього,
– наголосила вона, але не уточнила, про кого мовиться.
Представник Вільної демократичної партії Німеччини у Бундестазі Михайло Тюрер також розкритикував канцлера у коментарі журналу Bild.
"Меркель втратила внутрішній і зовнішньополітичний компас. Картинка говорить красномовніше від тисячі слів", – заявив він.
Зазначимо, що на фото, про яке мовиться, Меркель із привітною посмішкою стоїть між Путіним та Ердоганом і тримає обох за руки.
Нагадаємо, 27 жовтня президенти Туреччини, Франції, Росії та канцлер ФРН провели спільний саміт у Стамбулі щодо Сирії, де домовилися просувати політичний процес в цій країні, зокрема, шляхом кращої координації різних ініціатив, і не припиняти боротьби з терористичними групами.