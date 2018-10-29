16:56
29 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
      Вєсті Кремля
      17:30, 27 жовтня
      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ

      Меркель у Німеччині розкритикували за палкі рукостискання із Путіним та Ердоганом

      489 Читать новость на русском
      Меркель розкритикували за рукостискання
      Меркель розкритикували за рукостискання / Фото із соцмереж

      Німецькі політики розкритикували канцлера Ангелу Меркель після її участі в чотиристоронньому саміті в Туреччині.

      Про це інформує ТСН.

      Читайте також: У Меркель рекордно обвалився рейтинг

      Так, віце-голова федеральних зборів Гамбурга від партії "Ліва" Кансу Оздемір написала у своєму Twitter, що Меркель "не повинна стелити килимову доріжку для диктатора" і тримати його "криваву руку".

      Мені погано від цього,
      – наголосила вона, але не уточнила, про кого мовиться.

      Представник Вільної демократичної партії Німеччини у Бундестазі Михайло Тюрер також розкритикував канцлера у коментарі журналу Bild.

      "Меркель втратила внутрішній і зовнішньополітичний компас. Картинка говорить красномовніше від тисячі слів", – заявив він.

      Зазначимо, що на фото, про яке мовиться, Меркель із привітною посмішкою стоїть між Путіним та Ердоганом і тримає обох за руки. 

      Нагадаємо, 27 жовтня президенти Туреччини, Франції, Росії та канцлер ФРН провели спільний саміт у Стамбулі щодо Сирії, де домовилися просувати політичний процес в цій країні, зокрема, шляхом кращої координації різних ініціатив, і не припиняти боротьби з терористичними групами.

      Теги: Володимир Путін Ангела Меркель Новини політики Реджеп Ердоган
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      сьогодні , 16:00 Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      Дмитро Гнап
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      сьогодні , 15:00 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      сьогодні , 11:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина
      сьогодні , 15:00 Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина
      Злой Одессит
      Ангела Меркель: біографія політика
      сьогодні , 14:50 Ангела Меркель: біографія політика
      Настя Сукач 3536
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого , 09:13
      Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
       9 квітня 2017 , 23:35
      Китайці радять Україні розстрілювати корупціонерів
       26 листопада 2016 , 09:01 3
      Путін безсовісно використовує День перемоги, – Bild
       10 травня 2017 , 16:28
      Яценюк: У першому кварталі очікуємо рішення Стокгольмського арбітражу в справі проти "Газрому"
       28 листопада 2016 , 20:34
      Депутат від "Самопомочі" сам попросить зняти з нього імунітет
       13 грудня 2016 , 10:13
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук