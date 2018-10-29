Меркель у Німеччині розкритикували за палкі рукостискання із Путіним та Ердоганом

Німецькі політики розкритикували канцлера Ангелу Меркель після її участі в чотиристоронньому саміті в Туреччині.

Про це інформує ТСН.

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Так, віце-голова федеральних зборів Гамбурга від партії "Ліва" Кансу Оздемір написала у своєму Twitter, що Меркель "не повинна стелити килимову доріжку для диктатора" і тримати його "криваву руку".

Мені погано від цього,

– наголосила вона, але не уточнила, про кого мовиться.

Представник Вільної демократичної партії Німеччини у Бундестазі Михайло Тюрер також розкритикував канцлера у коментарі журналу Bild.

"Меркель втратила внутрішній і зовнішньополітичний компас. Картинка говорить красномовніше від тисячі слів", – заявив він.

Kirli işbirliğin karesi. Merkel önce Diktatöre kırmızı halıyı seriyor, ardından kanlı elini tutuyor.



Die Kanzlerin rollt dem Diktator nicht nur den Roten Teppich aus, sie hält auch seine blutige Hand. Mir wird schlecht. #Syriengipfel #Erdogan #TwitterKurds pic.twitter.com/3kzBf7fq9B — Cansu Özdemir (@CansuOezdemir) 27 жовтня 2018 р.

Зазначимо, що на фото, про яке мовиться, Меркель із привітною посмішкою стоїть між Путіним та Ердоганом і тримає обох за руки.

Нагадаємо, 27 жовтня президенти Туреччини, Франції, Росії та канцлер ФРН провели спільний саміт у Стамбулі щодо Сирії, де домовилися просувати політичний процес в цій країні, зокрема, шляхом кращої координації різних ініціатив, і не припиняти боротьби з терористичними групами.