Меркель піде з посади голови правлячої партії, – Bloomberg

Канцлер Німеччини Ангела Меркель залишить посаду глави партії "Християнсько-демократичний союз Німеччини" (ХДС).

Про це повідомляє повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерело.

Читайте також: У Меркель рекордно обвалився рейтинг

За інформацією ВВС, Меркель заявила однопартійцям, що не братиме участі в нових виборах голови ХДС, які мають пройти на початку грудня. Після цих новин курс євро впав.

Зазначимо, що вона очолювала партію ХДС з 2000 року, а з 2005 року перебуває на посаді канцлера Німеччини.

До слова, 27 жовтня президенти Туреччини, Франції, Росії та канцлер ФРН провели спільний саміт у Стамбулі щодо Сирії, де домовилися просувати політичний процес в цій країні, зокрема, шляхом кращої координації різних ініціатив, і не припиняти боротьби з терористичними групами. Німецькі політики розкритикували Меркель за участь у цьому саміті.



Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва 1 листопада.