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      Меркель піде з посади голови правлячої партії, – Bloomberg

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      Ангела Меркель не буде головою ХДС
      Ангела Меркель не буде головою ХДС / фото з відкритих джерел

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель залишить посаду глави партії "Християнсько-демократичний союз Німеччини" (ХДС).

      Про це повідомляє повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерело.

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      За інформацією ВВС, Меркель заявила однопартійцям, що не братиме участі в нових виборах голови ХДС, які мають пройти на початку грудня. Після цих новин курс євро впав.

      Зазначимо, що вона очолювала партію ХДС з 2000 року, а з 2005 року перебуває на посаді канцлера Німеччини.

      До слова, 27 жовтня президенти Туреччини, Франції, Росії та канцлер ФРН провели спільний саміт у Стамбулі щодо Сирії, де домовилися просувати політичний процес в цій країні, зокрема, шляхом кращої координації різних ініціатив, і не припиняти боротьби з терористичними групами. Німецькі політики розкритикували Меркель за участь у цьому саміті.

      Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва 1 листопада.

      Теги: Ангела Меркель Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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