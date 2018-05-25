Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?

В минувшую пятницу в Сочи приезжала канцлер Германии Ангела Меркель. А на текущей неделе в Санкт-Петербурге среди гостей экономического форума был президент Франции Эммануэль Макрон.

"Владимир Путин может наслаждаться этим моментом: двое наиболее влиятельных европейских политиков прокладывают тропинку к его дверям", – пишет Financial Times.

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"Очевидно, что Путин смакует возможность показать, что он более надежный партнер, чем Трамп, который показал неуважение к традиционным союзам", – говорится в статье. "Путин чувствует себя временным победителем в этой новой обстановке, – приводит автор слова главы комитета по международным отношениям в Бундестаге Норберта Ретгена. – Он не может поверить в свою удачу".

Однако, отмечается далее, признаки сближения между Россией и европейскими странами нивелируются, если противопоставить эту динамику спорам, которые остаются между ними. Так, Франция и Германия неоднократно критиковали Россию за поддержку Башара Асада и за развязанную на Востоке Украины войну, а также взяли за пример Великобританию и выдворили ряд российских дипломатов из-за отравления Сергєя Скрипаля.

Но несмотря на это Меркель и Макрон все же встречаются с Путиным на его территории. Какую цель преследуют лидеры этих стран?

Ангела и букет: как обидели канцлера Германии

Количество визитов канцлера Германии в Россию в течение последних 12 лет приближается к двум десяткам. Однако результативность таких рандеву – вопрос отдельный. Накануне приезда Меркель росСМИ всячески подчеркивали якобы имеющееся у немецкого лидера желание укрепить "дружбу" с Кремлем.

Однако официальная Москва отмечала, что речь шла лишь о возможности "сверить часы по актуальным международным и региональным проблемам". В конце концов, немецкие аналитики констатировали, что в двусторонних российско-германских отношениях есть темы, которые окончательно и безнадежно зашли в тупик. Речь идет, в частности, о донбасской и крымской проблематике. Впрочем, есть у Москвы и Берлина и один общий интерес – ядерное соглашение с Ираном.

И даже несмотря на существующую точку соприкосновения немецкие СМИ назвали встречу Путина и Меркель "дипломатической дуэлью". В частности, популярное немецкое издание Bild возмутилось из-за подаренного Путиным Ангеле Меркель букета белых роз – такой жест является неполиткорректным, решили журналисты, поскольку намекает на гендерное неравенство. Политики пожимают друг другу руки (независимо от пола), а не дарят цветы, настаивает Bild.



Белая роза – эмблема… неполиткорректности. Путина обвинили в неуважении к Ангеле Меркель, напомнив ему, что полттики не дарят друг другу цветы

В другой статье издания отмечается, что Путин пытался показать Меркель "кто в доме хозяин – и не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене". По мнению авторов статьи, об этом свидетельствует то, что визит Меркель состоялся через сутки после приезда в Сочи президента Сирии Башара Асада.

Впрочем, украинский журналист Виталий Портников придерживается противоположной точки зрения. Он считает, что российский президент пытался не столько унизить свою гостью, сколько завоевать ее симпатию и создать надлежащую картинку для ТВ. "Путин изо всех сил делал вид, что приезд Меркель – чуть ли не "семейный" визит: канцлера он встречал с цветами и премьером Дмитрием Медведевым", – пишет Портников в авторской колонке.

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И добавляет: "Но результат этой встречи не новый: никаких договоренностей ни по одному из вопросов. Нет никакого понимания, будут ли общими действия в отношении Ирана. Нет никаких новых предложений по Сирии. Нет никаких точек соприкосновения с Украиной. Даже ситуацию с миротворцами ООН Меркель и Путин сейчас видят совершенно по-разному – хотя еще недавно российский президент делал вид, что готов к уступкам.

Ничего нового мы не услышали и по поводу "Северного потока-2". Путин утверждает, что транзит через украинскую территорию и после запуска нового газопровода будет сохранен – но только в случае, если для этого будут экономические обоснования. Меркель призывает сохранить за Украиной важную роль в транзите и не допустить ущерб для ее экономики. Это не одна и та же позиция, это – разные позиции. И ничего удивительного в этом нет. Сегодня российский президент все еще не готов признать, что давление Запада будет иметь разрушительные последствия для экономики его страны и сохранения власти. Именно поэтому ездить к Путину можно. А договариваться с ним – нет", – резюмирует Портников.

И прав: что касается Ирана, то здесь Меркель констатировала "напряженную ситуацию в регионе" и не поддержала решение США выйти из ядерного соглашения. Однако из контекста встречи Путина и Меркель непонятно, намерены ли они действовать в этом направлении солидарно. Пока что все свелось к высказыванию обеспокоенности. Почти аналогичная ситуация и по Сирии: стороны лишь отметили, что для урегулирования ситуации нужен "политический процесс", к которому готова присоединиться ФРГ. Подобные слова лишены всякой конкретики и являются лишь данью дипломатии.

Что касается "Северного потока-2", то, как уже было сказано, немецкий канцлер настаивает на сохранении для Украины определенных элементов существующего статус кво. "Мы говорили также и о роли газового транзита для Украины. И мы убеждены, и наш министр экономики вел переговоры на этой неделе, что после строительства "Северного потока-2" роль Украины, как транзитной страны, должен сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова здесь также сыграть свою активную роль. Мы тоже рассматриваем "Северный поток-2" как экономический, коммерческий проект, но в нем есть и другие составляющие. Поэтому нужно подумать над гарантиями для Украины в связи с этим", – отметила Меркель.



"После строительства "Северного потока-2" роль Украины, как транзитной страны должна сохраниться", – настаивает Меркель. Немецкого канцлера несправедливо обвинять в том, что она сдает интересы Украины, считают обозреватели

Пообщалась Меркель с Путиным и на донбасскую тематику, о чем уже в понедельник проинформировала Петра Порошенко.

Значительных сдвигов в этом вопросе ждать не приходится, тем более сейчас, когда "конфликт между ЕС и США вокруг Ирана отодвигает решение донбасской проблемы. Цена на нефть поднялась, что снижает эффективность западных санкций. Россия с большим удовольствием смотрит на рост напряжения между ЕС и США. С другой стороны, в какой-то момент санкции сделают свое дело. Еще при Путине, возможно, будет какой-то прогресс. Экономические и социальные проблемы будут настолько важными для российского режима, что в конечном счете Россия пойдет на уступки хотя бы относительно Донбасса, чтобы избавиться хоть от части западных санкций. Поэтому и есть эти постоянные встречи – Запад хочет прощупать, готова ли Россия уже к какому-то пути решения конфликта", – считает немецкий политолог Андреас Умланд.

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А Миодраг Шорич, корреспондент "Немецкой волны" в Москве добавляет, что "никто не может обвинить Ангелу Меркель в том, что она не коснулась неприятных для Владимира Путина тем. Она говорила откровенно, сетуя на ограничение свободы прессы в России и преследование деятелей культуры. Так же она раскритиковала хакерские атаки на МИД ФРГ и поддержку Путиным сирийского президента Башара Асада. Список раздражающих вопросов достаточно длинный. Но, кажется, этот факт канцлера не остановил. Естественно, что двустороннее недоверие останется", – говорит Шорич.

Макрон в Петербурге: опять Иран и напоминание о Сенцове

Что же касается визита в Россию Эммануэля Макрона, то его повестка дня предусматривала разговор с Путиным об Иране, Сирии и Украине. Как отмечает агентство Bloomberg, Франции и европейским союзникам нужна помощь Москвы в попытках спасти иранскую сделку.

Ресурс предоставил слово экспертам из РФ, один из которых – глава Российского совета по иностранным делам и оборонной политике Федор Лукьянов – отметил, что "от этого визита не стоит ничего ожидать. Возможно, есть небольшой шанс договориться о прогрессе в вопросе Сирии. Но что касается Украины, мы в полном тупике".



Слишком раскованная поза Путина свидетельствует о том, как высокомерно настроен кремлевский вождь к своим гостям – Бриджит и Эммануэлю Макронам, которые прибыли в Петербург на международный экономический форум

А глава российского центра при Французском институте иностранных дел Татьяна Кастуева-Жан сделала акцент на Иране, как на основном моменте двусторонних переговоров. Она заметила: из-за иранского соглашения получилось так, что Франция вдруг оказалась на одной стороне с Россией и Ираном. Тем временем сам Макрон оправдывает поездку в РФ тем, что его внешнеполитический подход предусматривает поддержку диалога. Хотя в апреле Франция, как и другие страны Запада, выслала российских дипломатов.

"Если Франция хочет, чтобы ее уважали, она должна говорить со всеми, но также решительно действовать, когда нарушаются красные линии. Я стремлюсь к стратегическому и историческому диалогу с Владимиром Путиным, чтобы привязать Россию к Европе и не позволить ей замкнуться в себе", – напоминает Bloomberg слова Макрона.

И добавляет: французский президент никогда не стеснялся критиковать Россию или лично Путина за нарушение прав человека, вмешательство в выборы других стран, поддержку режима Башара Асада и военное вторжение в Украину. А что касается Ирана, то и Москва, и Париж едины в стремлении сохранить соглашение, которое ограничивает ядерную активность Тегерана, несмотря на то, что США вышли из него. Но в отношении Украины Москва вряд ли пойдет на какие-то шаги после разговора с Макроном, резюмирует Bloomberg.

Однако даже если исходить из того, что Франция и Россия имеют общий интерес в сохранении ядерного соглашения, это еще не означает курс на сближение этих двух стран. "Может ли эта общая цель сделать возможным если не пересмотр союзнических отношений, то хотя бы восстановление более конструктивного диалога с Россией? Разумеется, вопрос не заключается в том, чтобы противопоставить Вашингтону ось "Париж – Москва", уверяют представители Елисейского дворца, подчеркивая "неизменный" характер альянса с США, несмотря на разногласия с нынешней американской администрацией", – пишет французская Liberation.

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"Что же касается иранского вопроса, – говорится далее в публикации, – то общность взглядов между французами и россиянами имеет свои пределы: Эммануэль Макрон вместе с Ангелой Меркель и Терезой Мэй считает, что одного соглашения 2015 года не достаточно и что оно должно быть дополнено более основательным договором, который включает положения о баллистической программе Ирана и о его роли в Сирии и Йемене. Москва всегда считала, что ядерное соглашение, подписанное всеми постоянными членами Совета Безопасности ООН, должно соблюдаться без дополнительных оговорок. Пока мы не видим никаких признаков того, что Путин готов продвигаться по этому вопросу".

Между тем французский гость Путина как раз и призвал его к продвижению, то бишь к солидарному труду "во всех направлениях, будь то Украина, Ближний Восток, Иран, Сирия или то, как мы представляем себе многосторонний подход к международной политике", говорил Макрон в Петербурге, акцентируя на том, что Франция и Россия имеют "очень крепкие, глубокие исторические связи", благодаря чему "мы можем найти решение и работать совместно".

При этом французский лидер обращался к своему визави на "ты", многословно поблагодарив за приглашение в Россию: "Спасибо, дорогой президент, дорогой Владимир! Спасибо также тебе и твоей делегации за то, что вы нас решили принять здесь, в Санкт-Петербурге". Макрон напомнил, что прошел год после предыдущей встречи на высшем уровне "Прошел год, и я решил в прошлом году осенью принять твое предложение приехать сюда, в Санкт-Петербург, сегодня я этому очень рад", – сказал он.

Тем временем украинская диаспора во Франции убеждена: кроме всех вопросов, Эммануэль Макрон в разговоре с Путиным должен требовать освобождения политзаключенного Олега Сенцова.

25 мая (то есть на второй день визита Макрона в Петербург) украинцы Парижа собираются выйти на митинг – как написал об этом в Фейсбуке народный депутат предыдущих созывов Андрей Шкиль, "Макрон пообещал поднять тему политзаключенных в РФ вообще и Сенцова в частности. Помогите ему на площади Трокадеро – для того, чтобы нас услышали, стоит создать для этого условия. Вам стоит только прийти. По сравнению с голоданием это не тяжело".

Имя Сенцова Макрону знакомо – еще в марте, во время Парижского международного книжного салона, французскому президенту передали книгу рассказов украинского режиссера. Тогда же Макрон заверил присутствующих, что они имеют его поддержку в вопросе освобождения политзаключенного. Правозащитница и сокоординатор "Медийной инициативы за права человека" Мария Томак тоже возлагает надежды на французского лидера, считая, что он может использовать встречу с Путиным для разговора о Сенцове.



Украинская писательница Ирена Карпа передает Макрону книгу рассказов Олега Сенцова, переведенную на французский

Оправдаются ли подобные надежды – узнаем уже скоро. Визит Макрона в РФ продолжится еще и сегодня.

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