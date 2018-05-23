В ПАСЕ призвали Россию немедленно освободить Олега Сенцова

Представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы по гуманитарным последствиям вооруженного конфликта в Украине Эгидиюс Варейкис призвал немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России к 20 годам колонии.

Об этом говорится на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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Десять дней назад Сенцов начал бессрочную голодовку, и я волнуюсь за состояние его здоровья. Призываю немедленно освободить его из гуманитарных соображений,

– заявил Варейкис.

Также он напомнил о резолюции ПАСЕ, которая была принята в начале 2018 года на основе его доклада.

Документ содержал призыв освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории России и аннексированного Крыма. Также там есть требование допустить к ним международных наблюдателей для мониторинга состояния здоровья политзаключенных и условий содержания.

Варейкис добавил, что Сенцов является одним из 64 украинских заключенных, которых привлекли к ответственности на политически мотивированной основе.

Отметим, посольство США в Украине 23 мая предъявило требование к российской власти освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, который уже 10 день голодает в тюрьме.

Напомним, 14 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.