Адвокат рассказал, как россияне провоцируют Сенцова

Люди в погонах пытаются различными методами прекратить голодовку незаконно заключенного Олега Сенцова.

Об этом в интервью "Главреду" рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.



Он отметил, что к украинцу приезжают проверки, комиссии.

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"Отговаривать – это часть работы людей в погонах. Там все через провокации делается: может "с голодовочки уйдешь" – вот вкусные сосиски или курочка с рисом. Запахи распространяют. Как в истории с Балухом. И чтобы не поддаваться на подобные провокации, у человека внутри должен идти процесс, должна быть решимость", – пояснил адвокат.



Также Динзе рассказал, что в камере Балуха было холодно – 16 градусов.

Он говорит, что сидит в свитере, брюках, куртке, шапке и ему холодно. Недавно вместо телевизора попросил обогреватель. Телевизор, конечно, тоже неплохо, но лучше, чтобы температура вокруг была хотя бы 20,

– отметил адвокат.