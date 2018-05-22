Адвокат розповів, як росіяни провокують Сенцова
Люди у погонах намагаються різноманітними методами зупинити голодування незаконно ув’язненого Олега Сенцова.
Про це в інтерв’ю "Главреду" розповів його адвокат Дмитро Дінзе.
Він зазначив, що до українця приїжджають перевірки, комісії.
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"Відмовляти – це частина роботи людей у погонах. Там все через провокації робиться: може "з голодовочки підеш" – ось смачні сосиски або курочка з рисом. Запахи поширюють. Як в історії з Балухом. Та щоб не піддаватися на подібні провокації, у людини всередині має йти процес, має бути рішучість", – пояснив адвокат.
Також Дінзе розповів, що у камері Балуха було холодно – 16 градусів.
Він каже, що сидить у светрі, штанях, куртці, шапці і йому холодно. Нещодавно замість телевізора попросив обігрівач. Телевізор, звичайно, теж непогано, але краще, щоб температура навколо була хоча б +20,
– зазначив адвокат.
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