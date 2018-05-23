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"Мы вместе с Олегом": посольство США требует от России освободить политзаключенного Сенцова

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Посольство США в Украине требует у России освободить украинского режиссера Сенцова
Посольство США в Украине требует у России освободить украинского режиссера Сенцова / censor.net.ua

Посольство США в Украине требует от российской власти освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, который уже 10 день голодает в тюрьме.

Об этом дипломаты написали на странице посольства в Twitter в рамках проекта "30 историй о беззаконии".

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С 2014 года за беспочвенными обвинениями Россия держит в заключении Олега Сенцова, украинского режиссера и активиста. 14 мая он объявил голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных. Мы вместе с Олегом!
– говорится в сообщении.

Отметим, что акции в поддержку Сенцова планируют провести в разных странах мира 1-2 июня. Сейчас в сети ищут координаторов, которые бы могли помочь в проведении таких мероприятий в разных городах и странах.

Напомним, 14 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
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