"Ми разом з Олегом": посольство США вимагає в Росії звільнити політв'язня Сенцова

Посольство США в Україні вимагає від російської влади звільнити українського політв'язня Олега Сенцова, який вже 10 день голодує у тюрмі.

Про це дипломати написали на сторінці посольства у Twitter в рамках проекту "30 історій про беззаконня".

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З 2014 року за безпідставними обвинуваченнями Росія тримає в ув'язнені Олега Сенцова, українського режисера і активіста. 14 травня він оголосив голодування, вимагаючи звільнення всіх українських політв’язнів. Ми разом з Олегом!

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що акції на підтримку Сенцова планують провести в різних країнах світу 1-2 червня. Наразі у мережі шукають координаторів, які б могли допомогти у проведенні таких заходів у різних містах та країнах.

#Беззаконня30історій: з 2014 року за безпідставними обвинуваченнями Росія тримає в ув'язнені Олега Сенцова, українського режисера і активіста. 14 травня він оголосив голодування, вимагаючи звільнення всіх українських політв’язнів. Ми разом з Олегом! #FreeSentov pic.twitter.com/3j9Me3c5bz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 23 травня 2018 р.

Нагадаємо, 14 травня незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.

