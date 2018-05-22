Для колонії це надзвичайний стан, тому Сенцова щодня відвідує лікар, – сестра

Сестра незаконно ув'язненого в анексованому Криму Олега Сенцова Наталя Каплан розповіла, що політв’язня у колонії кожного дня відвідує лікар.

Про це повідомляє Громадське радіо.

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Сьогодні у Олега був лікар. Він ходить до нього кожен день. Оцінює його стан, як стабільний. У Олега була холодна камера і йому збільшили опалення. У нього вже були представники прокуратури та Федеральної служби виконання покарання. Вони відмовляли його від голодування, але він, як і раніше, стоїть на своєму,

– розповідає сестра Сенцова.

Вона додала, що підстав недовіряти словам лікаря про стан Олега немає, адже для колонії це надзвичайна ситуація і вони будуть намагатися підтримувати його стан.

Наталя Каплан також нагадала про те, що до Сенцова допускають лише адвоката, тобто тільки від нього можна отримувати інформацію про стан полоненого.

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Нагадаємо, 14 травня незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.

Хто такий Олег Сенцов? Це український кінорежисер, сценарист і письменник. 11 травня 2014 року Сенцов вийшов на акцію протесту в Сімферополі, де був затриманий ФСБ Росії за підозрою в тероризмі. Через деякий час Сенцова перевезли у слідчий ізолятор до Москви. У серпні 2015 він був засуджений до 20 років колонії суворого режиму.