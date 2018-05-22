Для колонии это чрезвычайное положение, поэтому Сенцова ежедневно посещает врач, – сестра

Сестра незаконно заключенного в аннексированном Крыму Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что политзаключенного в колонии каждый день посещает врач.

Об этом сообщает Громадское радио.

Читайте также: Кремль считает, что украинская власть "засиделась" и стремится ее изменить, – Геращенко

Сегодня у Олега был врач. Он ходит к нему каждый день. Оценивает его состояние как стабильное. У Олега была холодная камера и ему увеличили отопление. У него уже были представители прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказания. Они отговаривали его от голодовки, но он, как и раньше, стоит на своем,

– рассказывает сестра Сенцова.

Она добавила, что оснований не доверять словам врача о состоянии Олега нет, ведь для колонии это чрезвычайная ситуация и они будут стараться поддерживать его состояние.

Наталья Каплан также напомнила о том, что к Сенцовк допускают только адвоката, то есть только от него можно получать информацию о состоянии пленного.

Читайте также: "Олег смирился": адвокат Сенцова рассказал, чем закончится самопожертвование украинца

Напомним, 14 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.

Кто такой Олег Сенцов? Это украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. 11 мая 2014 года Сенцов вышел на акцию протеста в Симферополе, где был задержан ФСБ России по подозрению в терроризме. Через некоторое время Сенцова перевезли в следственный изолятор в Москву. В августе 2015 он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.