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ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА

Для колонии это чрезвычайное положение, поэтому Сенцова ежедневно посещает врач, – сестра

27 Читати новину українською
Сенцова ежедневно посещает врач, – сестра
Сенцова ежедневно посещает врач, – сестра / Фото из открытых источников

Сестра незаконно заключенного в аннексированном Крыму Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что политзаключенного в колонии каждый день посещает врач.

Об этом сообщает Громадское радио.

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Сегодня у Олега был врач. Он ходит к нему каждый день. Оценивает его состояние как стабильное. У Олега была холодная камера и ему увеличили отопление. У него уже были представители прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказания. Они отговаривали его от голодовки, но он, как и раньше, стоит на своем,
– рассказывает сестра Сенцова.

Она добавила, что оснований не доверять словам врача о состоянии Олега нет, ведь для колонии это чрезвычайная ситуация и они будут стараться поддерживать его состояние.

Наталья Каплан также напомнила о том, что к Сенцовк допускают только адвоката, то есть только от него можно получать информацию о состоянии пленного.

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Напомним, 14 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.

Кто такой Олег Сенцов? Это украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. 11 мая 2014 года Сенцов вышел на акцию протеста в Симферополе, где был задержан ФСБ России по подозрению в терроризме. Через некоторое время Сенцова перевезли в следственный изолятор в Москву. В августе 2015 он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Обмен пленными Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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