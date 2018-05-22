Кремль считает, что украинская власть "засиделась" и стремится ее изменить, – Геращенко
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в Кремле довольны, когда ответственность за пытки над украинскими политзаключенными возлагают на украинскую власть.
Об этом сообщает Геращенко в Facebook.
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Заместитель Парубия подчеркивает, что освобождение пленных зависит не от Порошенко, а от Путина.
Освобождение пленников Кремля и заключенных в ОРДЛО и Крыму зависит от Путина, Киев готов к здоровым компромиссам в этом вопросе, чтобы вытащить политзаключенных,
– пишет Геращенко.
Кроме этого, она напомнила о готовности Украины передать россиянам "23 ихтамнетов", на что ответа нет.
"В Кремле точно очень довольны, когда ответственность за пытки над Сенцовым, Кольченко, Карпюком, Клихом, Грибом, Пановым, к которым даже консулов не допускают, несмотря на все усилия нашего МИДА, возлагают на украинскую власть", – добавляет Ирина Геращенко.