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Кремль считает, что украинская власть "засиделась" и стремится ее изменить, – Геращенко

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Геращенко заявила, что Кремль считает, что украинская власть
Геращенко заявила, что Кремль считает, что украинская власть "засиделась" и стремится ее изменить / Facebook

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в Кремле довольны, когда ответственность за пытки над украинскими политзаключенными возлагают на украинскую власть.

Об этом сообщает Геращенко в Facebook.

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Заместитель Парубия подчеркивает, что освобождение пленных зависит не от Порошенко, а от Путина.

Освобождение пленников Кремля и заключенных в ОРДЛО и Крыму зависит от Путина, Киев готов к здоровым компромиссам в этом вопросе, чтобы вытащить политзаключенных,
– пишет Геращенко.

Кроме этого, она напомнила о готовности Украины передать россиянам "23 ихтамнетов", на что ответа нет.

"В Кремле точно очень довольны, когда ответственность за пытки над Сенцовым, Кольченко, Карпюком, Клихом, Грибом, Пановым, к которым даже консулов не допускают, несмотря на все усилия нашего МИДА, возлагают на украинскую власть", – добавляет Ирина Геращенко.

 

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости России Новости политики Обмен пленными Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
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