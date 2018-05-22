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Кремль вважає, що українська влада "засиділась" і прагне її змінити, – Геращенко

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Геращенко заявила, що Кремль вважає, що українська влада
Геращенко заявила, що Кремль вважає, що українська влада "засиділась" і прагне її змінити / Facebook

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що у Кремлі задоволені, коли відповідальність за тортури над українськими політв'язнями покладають на українську владу.

Про це повідомляє Геращенко у Facebook.

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Заступниця Парубія наголошує, що звільнення полонених залежить не від Порошенка, а від Путіна. 

Звільнення бранців Кремля і в‘язнів в ОРДЛО та Криму залежить від Путіна, Київ готовий до здорових компромісів в цьому питанні, аби витягти політв‘язнів,
– пише Геращенко.

Крім цього, вона нагадала про готовність України передати росіянам "23 ихтамнетов", на що відповіді немає.

"У Кремлі точно дуже задоволені, коли відповідальність за тортури над Сенцовим, Кольченком, Карпюком, Клихом, Грибом, Пановим, до яких навіть консулів не допускають, попри всі зусилля нашого МЗС, покладають на українську владу", – додає Ірина Геращенко.

 

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини Росії Новини політики Ірина Геращенко Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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