Кремль вважає, що українська влада "засиділась" і прагне її змінити, – Геращенко

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що у Кремлі задоволені, коли відповідальність за тортури над українськими політв'язнями покладають на українську владу.

Про це повідомляє Геращенко у Facebook.

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Заступниця Парубія наголошує, що звільнення полонених залежить не від Порошенка, а від Путіна.

Звільнення бранців Кремля і в‘язнів в ОРДЛО та Криму залежить від Путіна, Київ готовий до здорових компромісів в цьому питанні, аби витягти політв‘язнів,

– пише Геращенко.

Крім цього, вона нагадала про готовність України передати росіянам "23 ихтамнетов", на що відповіді немає.

"У Кремлі точно дуже задоволені, коли відповідальність за тортури над Сенцовим, Кольченком, Карпюком, Клихом, Грибом, Пановим, до яких навіть консулів не допускають, попри всі зусилля нашого МЗС, покладають на українську владу", – додає Ірина Геращенко.