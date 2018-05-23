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Як охочим долучитись до глобальної акції за звільнення Сенцова та інших бранців Кремля

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото з відкритих джерел

Акції на підтримку Сенцова планують провести в різних країнах світу 1-2 травня. Для масштабної кампанії за звільнення бранців Кремля шукають координаторів.

Про це повідомляє сестра Олега Сенцова Наталія Каплан у себе на сторінці у Facebook.

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"Якщо и хочете допомогти у звільненні Олега, то заповніть, будь ласка, анкету за посиланням. Якщо вам не відповіли відразу, це не означає, що ви не є важливі, з вами зв'яжуться трішки пізніше і скажуть, чим конкретно ви можете допомогти. На даний момент в першу чергу збирають людей, які можуть стати координаторами глобальної акції в різних країнах і містах", – йдеться у повідомленні Наталії Каплан.

В перший день після оголошення глобальної акції #SaveOlegSentsov прийшло підтвердження про проведення мітингів у Ризі, Стокгольмі, Лозанні, Берліні, Ніцці, Абу-Дабі, Варшаві, Брюсселі, Будапешті, Парижі, Празі, Кувейті, Лондоні, Каунасі, Страсбурзі, Мюнхені, Ганновері, Тель-Авіві.Підпишіть клопотання керівникам країн Європи, Америки та Канади.

Більше 19 000 людей підписали клопотання керівникам країн Європи, Америки та Канади, закликаючи ці країни діяти як посередник між Росією та Україною з питань випуску політичних ув'язнених.

Нагадаємо, 14 травня незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.

Теги: Новини України Україна – Росія Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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