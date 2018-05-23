Як охочим долучитись до глобальної акції за звільнення Сенцова та інших бранців Кремля

Акції на підтримку Сенцова планують провести в різних країнах світу 1-2 травня. Для масштабної кампанії за звільнення бранців Кремля шукають координаторів.

Про це повідомляє сестра Олега Сенцова Наталія Каплан у себе на сторінці у Facebook.

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"Якщо и хочете допомогти у звільненні Олега, то заповніть, будь ласка, анкету за посиланням. Якщо вам не відповіли відразу, це не означає, що ви не є важливі, з вами зв'яжуться трішки пізніше і скажуть, чим конкретно ви можете допомогти. На даний момент в першу чергу збирають людей, які можуть стати координаторами глобальної акції в різних країнах і містах", – йдеться у повідомленні Наталії Каплан.

В перший день після оголошення глобальної акції #SaveOlegSentsov прийшло підтвердження про проведення мітингів у Ризі, Стокгольмі, Лозанні, Берліні, Ніцці, Абу-Дабі, Варшаві, Брюсселі, Будапешті, Парижі, Празі, Кувейті, Лондоні, Каунасі, Страсбурзі, Мюнхені, Ганновері, Тель-Авіві.Підпишіть клопотання керівникам країн Європи, Америки та Канади.

On the first day after the announcement of global action #SaveOlegSentsov, we received a call to hold rallies in Riga, Stockholm, Lausanne, Berlin, Nice, Abu Dhabi, Warsaw, Brussels, Budapest, Paris, Prague, Kuwait, London, Kaunas, Strasbourg, Munich, Hanover, Tel Aviv. Join us! pic.twitter.com/ZOVwrMHMYc — Save Oleg Sentsov (@SaveSentsov) 23 травня 2018 р.

Більше 19 000 людей підписали клопотання керівникам країн Європи, Америки та Канади, закликаючи ці країни діяти як посередник між Росією та Україною з питань випуску політичних ув'язнених.

Sign the petition to the leaders of countries in Europe, America and Canada. More than 19,000 people have already signed up calling these countries to act as a mediator between Russia and Ukraine on issues of release of political prisoners https://t.co/OKmKIk1FnZ #SaveOlegSentsov pic.twitter.com/wmQJtGf6oX — Save Oleg Sentsov (@SaveSentsov) 23 травня 2018 р.

Нагадаємо, 14 травня незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.