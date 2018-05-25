Путин специально разделил встречи с Меркель и Макроном, – эксперт

Президент Франции Эммануэль Макрон купился на коварную российскую "византийскую" тактику и вынужден подстраиваться под повестку дня, которую уже наработали Меркель и Путин. Поэтому от встречи Макрона и Путина не стоит ожидать чего-то серьезного – это просто "сверка часов".

Такое мнение 24 канала высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Читайте также: Россия будет разрабатывать ядерное оружие, но будет делать акцент не на нем, – эксперт

"Встреча Путина и Меркель, которая состоялась 18 мая, внесла раскол между основными европейскими игроками. Франция претендует на роль регионального лидера. Макрон хочет получить лавры миротворца, который урегулировал конфликт на Донбассе. А Меркель отстаивает свои меркантильные интересы, строительство газопровода "Северный поток-2", как противовес американской экспансии в Европе. И Путин на этом красиво играет", – считает Снегирев.



По его словам, Меркель и Путин после встречи в Сочи фактически определили дорожную карту. В частности, что вопрос миротворцев в Украине рассматривается, но как охранная миссия будто бы по всей территории. Этот так званый компромисс – коварство России. Также, отмечает специалист, примечательно, что накануне встречи с Макроном Россия заявила об "обеспокоенности" эскалацией военного напряжения на Донбассе, которую Кремль и спровоцировал.

Путин специально разделил встречи с Меркель и Макроном. Президент России уже поставил красные флажки по Украине после переговоров с Меркель. Путин ставит Макрона в тупик, показывая, что готов прекратить эскалацию на Донбассе, если услышит от президента Франции нужные Кремлю тезисы по Украине,

– отметил эксперт.

По убеждению Снегирева, глобального прорыва по миссии ООН после встречи Макрона и Путина не будет. Это подтверждают и американские специалисты.



"Миссия ООН – историческая перспектива, а не реальное развитие событий. Все стараются до определенного момента сохранить лицо. Россия заинтересована в долгоиграющем конфликте. Убытки за содержание территории в них незначительные, санкции не действуют, чему подтверждение Керченский мост. Единственная интрига, сменят ли после встречи Суркова, о чем было много разговоров", – подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, 24 мая президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Раньше 18 мая с визитом в России находилась канцлер Германии Ангела Меркель. В СМИ разгорелся скандал из-за того, что во время встречи Путин подарил ей цветы.