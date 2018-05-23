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Россия будет разрабатывать ядерное оружие, но будет делать акцент не на нем, – эксперт

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США и Россия продолжат гонку вооружений?
США и Россия продолжат гонку вооружений? / 24 Канал

США включатся в гонку вооружений. Россия тоже продолжит разработки нового оружия, насколько ей позволит уровень технической оснащенности и научного потенциала. Но главный акцент Кремль будет делать на другом.

Об этом сайту "24" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Читайте также: В России сделали серьезное заявление относительно провала испытаний ядерных ракет Путина

Военный напомнил – США еще в 2016 году на Варшавском саммите НАТО собрали на безопасность стран-членов Альянса 119 миллиардов долларов. Теперь эти деньги надо освоить. А для этого нужно поддерживать образ врага – России, чтобы пугать Европу.

В то же время, по словам Жданова, ракета "Сармат", испытания которой провалились в России, на самом деле – старая тяжелая ракета, которая есть на вооружении РФ. В Москве хотели на базе этой ракеты сделать межконтинентальную систему поражения с доставкой главных частей, которые разделяются, в любую точку земного шара.

Россия продолжит разработки ядерного оружия. Но главный акцент Кремль будет делать на ведении боевых действий – на уровне солдата. И сейчас мы наблюдаем обострение на Донбассе. Реальная война, когда гибнет личный состав, захватываются территории – гораздо показательней и эффективней действует в моральном и психологическом плане. А ядерное оружие – весомый аргумент для поддержки войны России сухопутными частями,
– подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, американская разведка сообщила, что ракеты Владимира Путина не прошли испытания. После недолгого полета они разбились. Это оружие россияне начали разрабатывать еще в начале 2000-х годов. Ракеты "Сармат" четыре раза тестировали и каждый раз неудачно. В полете обычный двигатель ракеты должен был переключаться на ядерный, но ни разу этого так и не произошло. Ранее, в марте, перед федеральным собранием Путин хвастался революционным оружием. Он рассказал о новейших ядерных разработках, подводном беспилотнике и даже лазерном оружии. Как доказательство россияне показали не готовые изделия, а макеты и компьютерную графику, больше похожую на мультфильмы.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Путин Новости США Ядерная безопасность Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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