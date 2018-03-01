Путин "пугает потенциальных агрессоров" испытанием новой крылатой ракеты с ядерным двигателем

Президент России Владимир Путин решил "проинформировать потенциальных агрессоров", объявив об испытаниях новой крылатой ракеты с ядерным двигателем.

Об этом он сказал во время так называемого послания Федеральному собранию 1 марта.

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По его словам, в России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Во время его выступления показали видео испытания такой ракеты и 3D-ролик ее полета.

По словам Путина, новая ракета обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета.

Ни у кого другого такого оружия пока нет, заявил Путин. А когда появится, добавил он, "наши ребята придумают что-то новое",

– то ли хвастался, то ли постеснялся президент РФ.

Во время своего выступления Путин обвинил США в развитии систем ПРО по всему миру и сказал, что российская оборонная промышленность "не стоит на месте и придумывает способы преодоления этих систем".

Во время своего выступления он также заявил о создании в России подводных ядерных беспилотников.