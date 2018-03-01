Путин "пугает потенциальных агрессоров" испытанием новой крылатой ракеты с ядерным двигателем
Президент России Владимир Путин решил "проинформировать потенциальных агрессоров", объявив об испытаниях новой крылатой ракеты с ядерным двигателем.
Об этом он сказал во время так называемого послания Федеральному собранию 1 марта.
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По его словам, в России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.
Во время его выступления показали видео испытания такой ракеты и 3D-ролик ее полета.
По словам Путина, новая ракета обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета.
Ни у кого другого такого оружия пока нет, заявил Путин. А когда появится, добавил он, "наши ребята придумают что-то новое",
– то ли хвастался, то ли постеснялся президент РФ.
Во время своего выступления Путин обвинил США в развитии систем ПРО по всему миру и сказал, что российская оборонная промышленность "не стоит на месте и придумывает способы преодоления этих систем".
Во время своего выступления он также заявил о создании в России подводных ядерных беспилотников.