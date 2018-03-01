Путін "лякає потенційних агресорів" випробуванням нової крилатої ракети з ядерним двигуном

Президент Росії Володимир Путін вирішив "поінформувати потенційних агресорів", оголосивши про випробування нової крилатої ракети з ядерним двигуном.

Про це він сказав під час так званого посланння до Федеральних зборів 1 березня.

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За його словами, у Росії створена і пройшла випробування нова крилата ракета з ядерною енергетичною установкою.

Під час його виступу показали відео випробування такої ракети і 3D-ролик її польоту.

За словами Путіна, нова ракета володіє необмеженим радіусом дії і непередбачуваною траєкторією польоту.

Ні у кого іншого такої зброї поки немає, заявив Путін. А коли з'явиться, додав він, "наші хлопці придумають щось нове",

– чи то хвалився, чи то соромився президент РФ.

Під час свого виступу Путін звинуватив США у розвитку систем ПРО по всьому світу і сказав, що російська оборонна промисловість "не стоїть на місці і придумує способи подолання цих систем".

Під час свого виступу він також заявив про створення в Росії підводних ядерних безпілотників.