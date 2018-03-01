Путін похизувався потужністю російських портів

Президент Росії Володимир Путін у посланні до Федеральних зборів заявив, що сукупна потужність портів Росії з 2000-их років зросла втричі. Так, ця потужність перевищила позначку в 1 мільярд тонн.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Президент Росії нагадав, що в 1990 році потужність портів усього СРСР досягла 600 мільйонів тонн, проте через розпад країни РФ втратила практично половину.

Читайте також: Не санкції: Путін здивував заявою, про головну загрозу для Росії

"На початку 2000-х років потужність портів Росії становила 300 мільйонів тонн, за 17 років ми збільшили її втричі. На початку минулого року вперше в історії сукупна потужність портів Росії подолала позначку в 1 мільярд тонн. Це на дві третини більше, ніж показники всього СРСР", – сказав Путін.