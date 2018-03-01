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Путін похизувався потужністю російських портів

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Путін розповів про потужність російських портів
Путін розповів про потужність російських портів / Фото з вільних мереж

Президент Росії Володимир Путін у посланні до Федеральних зборів заявив, що сукупна потужність портів Росії з 2000-их років зросла втричі. Так, ця потужність перевищила позначку в 1 мільярд тонн.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Президент Росії нагадав, що в 1990 році потужність портів усього СРСР досягла 600 мільйонів тонн, проте через розпад країни РФ втратила практично половину.

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"На початку 2000-х років потужність портів Росії становила 300 мільйонів тонн, за 17 років ми збільшили її втричі. На початку минулого року вперше в історії сукупна потужність портів Росії подолала позначку в 1 мільярд тонн. Це на дві третини більше, ніж показники всього СРСР", – сказав Путін.

Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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