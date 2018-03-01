Путин похвастался мощностью российских портов

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что совокупная мощность портов России с двухтысячных годов выросла втрое. Так, эта мощность превысила отметку в 1 млрд тонн.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Президент России напомнил, что в 1990 году мощность портов всего СССР достигла 600 миллионов тонн, однако из-за распада страны РФ потеряла практически половину.

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"В начале 2000-х годов мощность портов России составила 300 миллионов тонн, за 17 лет мы увеличили ее втрое. В начале прошлого года впервые в истории совокупная мощность портов России преодолела отметку в миллиард тонн. Это на две трети больше, чем показатели всего СССР", – сказал Путин.