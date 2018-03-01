Не санкции: Путин удивил мнением о главной угрозе для России

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что отставание является главным врагом и угрозой для страны.

Такое заявление российский президент сделал во время обращения с посланием к Федеральному собранию, передает "РИА Новости".

Читайте также: Портников очертил планы Путина по Украине

"Вопрос не в том, что кто-то придет, захватит или разорит нашу землю. Именно отставание – вот главная угроза и вот наш враг, если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться, это как тяжелая хроническая болезнь, что неумолимо шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри", – сказал он.

По мнению Путина, для "динамического развития" России нужно "расширить пространство свободы, причем во всех сферах".

Быть страной открытой миру, новым идеям и инициативам. Нужно принять давно назревшие, непростые, но крайне важные необходимые решения – отсечь все, что тормозит наше движение, мешает людям раскрыться в полную силу и реализовать себя,

– подчеркнул российский лидер.

По его словам, нужно обеспечить такую ​​динамику развития, чтобы ничто не смогло помешать развитию России.

"Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак и проявить волю для смелой, результативной работы. Не сделаем этого – не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны, ведь мы сами должны его определять", – подытожил он.