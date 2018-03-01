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Не санкції: Путін здивував заявою про головну загрозу для Росії

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Путін назвав відставання головною проблемою Росії
Путін назвав відставання головною проблемою Росії / Фото з відкритих джерел

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що відставання є головним ворогом і загрозою для країни.

Таку заяву російський президент зробив під час звернення з посланням до Федерального зібрання, передає "РИА Новости".

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"Питання не в тому, що хтось прийде, захопить або розорить нашу землю. Саме відставання – ось головна загроза і ось наш ворог, якщо не переламаємо ситуацію, вона буде неминуче посилюватися, це як важка хронічна хвороба, що невблаганно крок за кроком підточує і руйнує організм зсередини", – сказав він.

На думку Путіна, для "динамічного розвитку" Росії потрібно "розширити простір свободи, причому в усіх сферах".

Бути країною відкритою світу, новим ідеям та ініціативам. Потрібно прийняти давно назрілі, непрості, але вкрай важливі необхідні рішення – відсікти все, що гальмує наш рух, заважає людям розкритися в повну силу і реалізувати себе,
– наголосив російський лідер.

За його словами, забезпечити таку динаміку розвитку, щоб ніщо не змогло заважити розвитку Росії.

"Ми зобов'язані сконцентрувати всі ресурси, зібрати всі сили в кулак і проявити волю для сміливої, результативної праці. Не зробимо цього – не буде майбутнього ні у нас, ні у наших дітей, ні у нашої країни, адже ми самі маємо його визначати", – підсумував він.

Теги: Новини політики
Джерело: 24 Канал
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