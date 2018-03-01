Путін заявив про створення в Росії підводних ядерних безпілотників

В Росії розроблений новий вид стратегічної ядерної зброї. Це підводні безпілотники, які можуть бути обладнані як ядерними так і звичайними боєприпасами.

Про це 1 березня у своєму посланні до Федеральних зборів заявив президент Росії Володимир Путін.

"Добре відомо, що у світі активно проектуються і створюються безпілотні системи озброєння. Можу сказати, що в Росії розроблені безпілотні підводні апарати, здатні рухатися на великій глибині. Я б сказав, на дуже великій глибині і на міжконтинентальну дальність зі швидкість, яка кратно перевищує швидкість підводних човнів, найсучасніших торпед і всіх видів навіть найбільш швидкісних надводних кораблів. Це просто фантастика", – розповів Путін.

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Він додав, що ці підводні безпілотники володіють низькою шумністю, високою маневреністю і практично невразливі для противника. Путін наголосив, що "засобів, які можуть їм протистояти, на сьогодні у світі просто не існує".

Підводні безпілотники можуть бути обладнані як звичайними, так і ядерними боєприпасами. Це дозволить їм уражати широкий спектр цілей, в тому числі авіаносні групування, берегові украплення та інфраструктуру,

– розповів лідер РФ.

Він також наголосив, що у грудні 2017 року був повністю завершений багаторічний цикл випробувань інноваційної ядерної енергоустаовки для оснащення цього автономного апарату. Ядерна установка має унікально малі габарити і при цьому надвисоку енергоозброєність

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"Результати проведених випробувань дали нам можливість розпочати створення принципово нового виду стратегічної зброї, оснащеного ядерними боєприпасами великої потужності", – резюмував президент Росії.