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Путин заявил о создании в России подводных ядерных беспилотников

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Владимир Путин объявил о создании в России подводных беспилотников
Владимир Путин объявил о создании в России подводных беспилотников / Фото из открытых источников

В России разработан новый вид стратегического ядерного оружия. Это подводные беспилотники, которые могут быть оборудованы как ядерными так и обычными боеприпасами.

Об этом 1 марта в своем послании Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

"Хорошо известно, что в мире активно проектируются и создаются беспилотные системы вооружения. Могу сказать, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине. Я бы сказал, на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, что кратно превышает скорость подводных лодок, современных торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей. Это просто фантастика", – рассказал Путин.

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Он добавил, что эти подводные беспилотники обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Путин подчеркнул, что "средств, которые могут им противостоять, сегодня в мире просто не существует".

Подводные беспилотники могут быть оборудованы как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые вкрапления и инфраструктуру,
– рассказал лидер РФ.

Он также отметил, что в декабре 2017 года был полностью завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного аппарата. Ядерная установка имеет уникально малые габариты и при этом сверхвысокую энерговооруженность.

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"Результаты проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности", – резюмировал президент России.

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Оружие Ядерная энергетика Водный транспорт
Источник: 24 Канал
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