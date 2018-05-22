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В России сделали серьезное заявление о провале испытаний ядерных ракет Путина

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В России прокомментировали инйормацию о провале испытаний ракет Путина
В России прокомментировали инйормацию о провале испытаний ракет Путина / news-free.ru

Информация, которую распространил американский телеканал CNBC со ссылкой на америнкаську разведку о якобы неудачных испытаниях российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, которой президент РФ Владимир Путин пугал мир, по-прежнему не соответствует действительности.

Об этом заявил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский, передает "РИА Новости".

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Отметим, ранее сообщалось, что ракеты Путина не прошли испытания. В частности, в полете обычный двигатель ракеты должен переключаться на ядерный, но ни разу этого так и не произошло, поэтому после недолгого полета они разбились.

По его словам, разведка США якобы могла принять бросковые испытания ракет, при которых не работает основной двигатель, за внештатную ситуацию.

Понятно, откуда у них могли появиться эти данные. Вероятно, им "слили" спутниковые снимки в NRO (Национальное управление военно-космической разведки США – "24"). Однако это издание понятия не имеет о программе испытаний, о каком этапе испытаний идет речь. Скорее всего, речь идет о бросковых испытаниях,
– рассказал Мураховский.

В качестве примера он привел испытания ракет "Сармат", когда "полноразмерное изделие также вылетает из шахты, пролетает несколько километров, при этом не включает свои основные маршевые двигатели и падает на землю".

Напомним, в марте перед федеральным собранием Путин хвастался революционным оружием. Он рассказал о последних ядерных разработках, подводном беспилотнике и даже лазерном оружии. В качестве доказательства россиянам показали не готовые изделия, а макеты и компьютерную графику, больше похожую на мультфильмы.

Теги: Новости политики Оружие Новости России Новости США Ядерная безопасность
Источник: 24 Канал
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