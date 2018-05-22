У Росії зробили серйозну заяву щодо провалу випробувань ядерних ракет Путіна

Інформація, яку поширив американський телеканал CNBC з посиланням на америнкаську розвідку про нібито невдалі випробування російської крилатої ракети з ядерною енергоустановкою, якими президент РФ Володимир Путін лякав світ раніше, не відповідає дійсності.

Про це заявив член експертної ради колегії Військово-промислової комісії Росії Віктор Мураховський, передає "РИА Новости".

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Зауважимо, раніше повідомлялося, що ракети Путіна не пройшли випробування. Зокрема, у польоті звичайний двигун ракети мав перемикатися на ядерний, але жодного разу цього так і не сталося, тому після недовгого польоту вони порозбивалися.

За його словами, розвідка США нібито могла прийняти кидкові випробування ракет, при яких не працює основний двигун, за позаштатну ситуацію.

Зрозуміло, звідки у них могли з'явитися ці дані. Ймовірно, їм "злили" супутникові знімки в NRO (Національне управління військово-космічної розвідки США – "24"). Однак це видання поняття не має про програму випробувань, про який етап випробувань йдеться. Швидше за все, мова йде про кидкові випробування,

– розповів Мураховський.

Як приклад він навів випробування ракет "Сармат", коли "повнорозмірний виріб також вилітає з шахти, пролітає кілька кілометрів, при цьому не включає свої основні маршові двигуни і падає на землю".

Нагадаємо, у березні перед федеральними зборами Путін вихвалявся революційною зброєю. Він розповів про найновіші ядерні розробки, підводний безпілотник і навіть лазерну зброю. Як доказ росіянам показали не готові вироби, а макети і комп'ютерну графіку, більше схожу на мультфільми.