Розвідка США: розхвалені ядерні ракети Путіна провалили всі випробування
Американська розвідка повідомила, що ракети Володимира Путіна не пройшли випробування. Після недовгого польоту вони порозбивалися.
Цю зброю росіяни почали розробляти ще на початку 2000-х років.
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Ракети "Сармат" чотири рази тестували і щоразу невдало. У польоті звичайний двигун ракети мав перемикатися на ядерний, але жодного разу цього так і не сталося.
Запуск ракети "Сармат"
Найбільш тривалий політ російської ракети з ядерною силовою установкою тривав більше двох хвилин, за які вона пролетіла понад 35 км, після чого втратила керованість і розбилася. Найкоротше випробування тривало чотири секунди, а ракета під час цих випробувань пролетіла 8 км,
– йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у березні перед федеральними зборами Путін вихвалявся революційною зброєю. Він розповів про найновіші ядерні розробки, підводний безпілотник і навіть лазерну зброю. Як доказ росіянам показали не готові вироби, а макети і комп'ютерну графіку, більше схожу на мультфільми.
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