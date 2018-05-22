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Розвідка США: розхвалені ядерні ракети Путіна провалили всі випробування

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Розхвалені ядерні ракети Путіна провалили всі випробування
Розхвалені ядерні ракети Путіна провалили всі випробування / yaplakal.com

Американська розвідка повідомила, що ракети Володимира Путіна не пройшли випробування. Після недовгого польоту вони порозбивалися.

Цю зброю росіяни почали розробляти ще на початку 2000-х років.

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Ракети "Сармат" чотири рази тестували і щоразу невдало. У польоті звичайний двигун ракети мав перемикатися на ядерний, але жодного разу цього так і не сталося.

Запуск ракети
Запуск ракети "Сармат"

Найбільш тривалий політ російської ракети з ядерною силовою установкою тривав більше двох хвилин, за які вона пролетіла понад 35 км, після чого втратила керованість і розбилася. Найкоротше випробування тривало чотири секунди, а ракета під час цих випробувань пролетіла 8 км,
– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні перед федеральними зборами Путін вихвалявся революційною зброєю. Він розповів про найновіші ядерні розробки, підводний безпілотник і навіть лазерну зброю. Як доказ росіянам показали не готові вироби, а макети і комп'ютерну графіку, більше схожу на мультфільми.

Теги: Новини США Володимир Путін Ядерна безпека Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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