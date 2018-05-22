Разведка США: хваленые ядерные ракеты Путина провалили все испытания
Американская разведка сообщила, что ракеты Владимира Путина не прошли испытания. После недолгого полета они поразбивались.
Это оружие россияне начали разрабатывать еще в начале 2000-х годов.
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Ракеты "Сармат" четыре раза тестировали и каждый раз неудачно. В полете обычный двигатель ракеты должен был переключаться на ядерный, но ни разу этого так и не произошло.
Запуск ракеты "Сармат"
Наиболее длительный полет русской ракеты с ядерной силовой установкой длился больше двух минут, за которые она пролетела свыше 35 км, после чего потеряла управляемость и разбилась. Самое короткое испытание длилось четыре секунды, а ракета во время этих испытаний пролетела 8 км,
– говорится в сообщении.
Напомню, в марте перед федеральным собранием Путин хвастался революционным оружием. Он рассказал о новейших ядерных разработках, подводном беспилотнике и даже лазернои оружии. Как доказательство россиянам показали не готовые изделия, а макеты и компьютерную графику, больше похожую на мультфильмы.
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