Разведка США: хваленые ядерные ракеты Путина провалили все испытания

Американская разведка сообщила, что ракеты Владимира Путина не прошли испытания. После недолгого полета они поразбивались.

Это оружие россияне начали разрабатывать еще в начале 2000-х годов.

Читайте также: Путин в Средиземном море хочет разместить корабли с ракетами

Ракеты "Сармат" четыре раза тестировали и каждый раз неудачно. В полете обычный двигатель ракеты должен был переключаться на ядерный, но ни разу этого так и не произошло.

Запуск ракеты "Сармат"

Наиболее длительный полет русской ракеты с ядерной силовой установкой длился больше двух минут, за которые она пролетела свыше 35 км, после чего потеряла управляемость и разбилась. Самое короткое испытание длилось четыре секунды, а ракета во время этих испытаний пролетела 8 км,

– говорится в сообщении.

Напомню, в марте перед федеральным собранием Путин хвастался революционным оружием. Он рассказал о новейших ядерных разработках, подводном беспилотнике и даже лазернои оружии. Как доказательство россиянам показали не готовые изделия, а макеты и компьютерную графику, больше похожую на мультфильмы.