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Разведка США: хваленые ядерные ракеты Путина провалили все испытания

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Хваленые ядерные ракеты Путина провалили все испытания
Хваленые ядерные ракеты Путина провалили все испытания / yaplakal.com

Американская разведка сообщила, что ракеты Владимира Путина не прошли испытания. После недолгого полета они поразбивались.

Это оружие россияне начали разрабатывать еще в начале 2000-х годов.

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Ракеты "Сармат" четыре раза тестировали и каждый раз неудачно. В полете обычный двигатель ракеты должен был переключаться на ядерный, но ни разу этого так и не произошло.

Запуск ракети

Запуск ракеты "Сармат"

Наиболее длительный полет русской ракеты с ядерной силовой установкой длился больше двух минут, за которые она пролетела свыше 35 км, после чего потеряла управляемость и разбилась. Самое короткое испытание длилось четыре секунды, а ракета во время этих испытаний пролетела 8 км,
– говорится в сообщении.

Напомню, в марте перед федеральным собранием Путин хвастался революционным оружием. Он рассказал о новейших ядерных разработках, подводном беспилотнике и даже лазернои оружии. Как доказательство россиянам показали не готовые изделия, а макеты и компьютерную графику, больше похожую на мультфильмы.

Теги: Новости США Новости России Ядерная безопасность Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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