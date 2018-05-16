Путин в Средиземном море хочет разместить корабли с ракетами

Корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море, заявил Владимир Путин на военном совещании в Сочи.

Об этом заявил Путин, информируют "РИА Новости"

Читайте также: В сети высмеяли фото Путина во время открытия Керченского моста

Российские корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море. Эти меры он объяснил "существующей угрозой вылазок международных террористов в Сирии".

Путин также подчеркнул, что практика дальних морских походов, учений и тренировок должна быть продолжена. По его словам, в этом году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок.

"Калибр" – разработка опытно-конструкторского бюро "Новатор". Дальность действия "Калибр" – около 2,5 тысячи километров. На параде, посвященном Дню Победы, в Москве показали гиперзвуковые ракеты, о которых говорил Путин.