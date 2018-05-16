Путин в Средиземном море хочет разместить корабли с ракетами
Корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море, заявил Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Об этом заявил Путин, информируют "РИА Новости"
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Российские корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море. Эти меры он объяснил "существующей угрозой вылазок международных террористов в Сирии".
Путин также подчеркнул, что практика дальних морских походов, учений и тренировок должна быть продолжена. По его словам, в этом году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок.
"Калибр" – разработка опытно-конструкторского бюро "Новатор". Дальность действия "Калибр" – около 2,5 тысячи километров. На параде, посвященном Дню Победы, в Москве показали гиперзвуковые ракеты, о которых говорил Путин.
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