В сети высмеяли фото Путина во время открытия Керченского моста

В сети высмеяли фотографию Владимира Путина, когда тот был за рулем КамАЗа во время открытия Керченского моста.

Об этом на своей странице в Twitter пишет политтехнолог Алексей Голобуцкий. Читайте также: Путин опозорился на открытии Крымского моста: фото и видео Причиной насмешек снова стал маленький рост президента Российской Федерации. "Твое лицо, когда сидишь на шее у охранника, который руками давит на педали, – свои ноги не достают!", – так политтехнолог высмеял фото Путина за рулем КамАЗа. Твоё лицо, когда сидишь на шее у охранника, который руками давит на педали, - свои-то ноги не достают!)) pic.twitter.com/G4lZeAGPS4 — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 15 травня 2018 р.



