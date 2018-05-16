В сети высмеяли фото Путина во время открытия Керченского моста
В сети высмеяли фотографию Владимира Путина, когда тот был за рулем КамАЗа во время открытия Керченского моста.
Об этом на своей странице в Twitter пишет политтехнолог Алексей Голобуцкий.
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Причиной насмешек снова стал маленький рост президента Российской Федерации.
"Твое лицо, когда сидишь на шее у охранника, который руками давит на педали, – свои ноги не достают!", – так политтехнолог высмеял фото Путина за рулем КамАЗа.
Источник: 24 Канал
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