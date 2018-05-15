Путин опозорился на открытии Крымского моста: фото и видео

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время церемонии открытия Крымского моста проехал на КамАЗе с нарушением правил дорожного движения.

В частности, пользователи сети заметили, что Путин за рулем КамАЗа не был пристегнут ремнем безопасности.

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Кроме того, двое его пассажиров, среди которых был руководитель строительства Александр Островский, тоже были непристегнутыми. За это, согласно ПДД, предусмотрен штраф в размере тысячи рублей.

Кроме того, пользователи поинтересовались, есть ли у российского президента права на управление грузовиком.

Эээ, а откуда у Путина права на управление грузовиком? — La Russie parle (@Russia_calls) 15 травня 2018 р.

Отметим, что КамАЗ, на котором прокатился Путин, попадает в категорию транспорта, которым пока запрещен проезд по Крымскому мосту. До конца туристического сезона 2018 года использовать конструкцию могут только автомобили массой до 3,5 тонн и туристические автобусы.



Путин проехался по Крымскому мосту с нарушением ПДД

Путин опозорился на открытии Крымского моста

Смотрите видео как Путин проехал на КамАЗе по Крымскому мосту:

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.