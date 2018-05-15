Путін осоромився на відкритті Кримського мосту: фото та відео

Президент Російської Федерації Володимир Путін під час церемонії відкриття Кримського мосту проїхав на КамАЗі з порушенням правил дорожнього руху.

Зокрема, користувачі мережі помітили, що Путін за кермом КамАЗу не був пристебнутий ременем безпеки.

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Окрім того, двоє його пасажирів, серед яких був керівник будівництва Олександр Островський теж були непристебнутими. За це, згідно ПДР, передбачений штраф у розмірі тисячі рублів.

Окрім того, користувачі поцікавилися, чи є у російського президента права на управління вантажівкою.

Эээ, а откуда у Путина права на управление грузовиком? — La Russie parle (@Russia_calls) 15 травня 2018 р.

Зазначимо, що КамАЗ, на якому проїхався Путін, потрапляє в категорію транспорту, яким поки заборонений проїзд по Кримському мосту. До кінця туристичного сезону 2018 року використовувати конструкцію можуть тільки автомобілі масою до 3,5 тонн і туристичні автобуси.



Путін проїхався по Кримському мосту з порушенням ПДР



Путін осоромився на відкритті Кримського моста

Дивіться відео як Путін проїхав на КамАЗі по Кримському мосту:

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.



Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.