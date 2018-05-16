У мережі висміяли фото Путіна під час відкриття Керченського мосту

В мережі висміяли фотографію Володимира Путіна, коли той був за кермом КамАЗа під час відкриття Керченського мосту.

Про це на своїй сторінці у Twitter пише політтехнолог Олексій Голобуцький. Читайте також: Путін осоромився на відкритті Кримського мосту: фото та відео Причиною насмішок знову став маленький зріст президента Російської Федерації. "Твоє обличчя, коли сидиш на шиї в охоронця, який руками тисне на педалі, – свої ноги не дістають!", – так політтехнолог висміяв фото Путіна за кермом КамАЗа. Твоё лицо, когда сидишь на шее у охранника, который руками давит на педали, - свои-то ноги не достают!)) pic.twitter.com/G4lZeAGPS4 — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 15 травня 2018 р.



