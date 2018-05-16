У мережі висміяли фото Путіна під час відкриття Керченського мосту
В мережі висміяли фотографію Володимира Путіна, коли той був за кермом КамАЗа під час відкриття Керченського мосту.
Про це на своїй сторінці у Twitter пише політтехнолог Олексій Голобуцький.
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Причиною насмішок знову став маленький зріст президента Російської Федерації.
"Твоє обличчя, коли сидиш на шиї в охоронця, який руками тисне на педалі, – свої ноги не дістають!", – так політтехнолог висміяв фото Путіна за кермом КамАЗа.
Джерело: 24 Канал
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