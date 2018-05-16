Путін в Середземному морі хоче розмістити кораблі з ракетами
Кораблі з крилатими ракетами "Калібр" нестимуть постійну бойову вахту в Середземному морі, заявив Володимир Путін на військовій нараді в Сочі.
Про це заявив Путін, інформують "РИА Новости"
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Російські кораблі з крилатими ракетами "Калібр" будуть нести постійну бойову вахту в Середземному морі. Ці заходи він пояснив "існуючою загрозою вилазок міжнародних терористів в Сирії".
Путін також підкреслив, що практика далеких морських походів, навчань і тренувань повинна бути продовжена. За його словами, в цьому році заплановано 102 походи кораблів і підводних човнів.
Що таке "Калібр"? – "Калібр" – це розробка дослідно-конструкторського бюро "Новатор". Дальність дії "Калібрів" – близько 2,5 тисячі кілометрів. На параді, присвяченому Дню Перемоги, в Москві показали гіперзвукові ракети, про які говорив Путін.
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