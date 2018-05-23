00:10
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
  • неділя
    20°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Росія розроблятиме ядерну зброю, але робитиме акцент не на ній, – експерт

263 Читать новость на русском
США і Росія продовжать гонку озброєнь?
США і Росія продовжать гонку озброєнь? / 24 Канал

США включаться в гонку озброєнь. Росія теж продовжить розробки нової зброї, наскільки їй дозволить рівень технічної оснащеності і наукового потенціалу. Але головний акцент Кремль робитиме на іншому.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Олег Жданов.

Читайте також: У Росії зробили серйозну заяву щодо провалу випробувань ядерних ракет Путіна

Військовий нагадав – США ще в 2016 році на Варшавському саміті НАТО зібрали на безпеку країн-членів Альянсу 119 мільярдів доларів. Тепер ці гроші треба освоїти. А для цього потрібно підтримувати образ ворога – Росії, щоб лякати Європу.

Водночас, за словами Жданова, ракета "Сармат", випробування якої провалилися в Росії, насправді – стара важка ракета, яка є на озброєнні РФ. У Москві хотіли на базі цієї ракети зробити міжконтинентальну систему поразки з доставкою головних частин, які розділяються, в будь-яку точку земної кулі.

Росія продовжить розробки ядерної зброї. Але головний акцент Кремль робитиме на веденні бойових дій – на рівні солдата. І зараз ми спостерігаємо загострення на Донбасі. Реальна війна, коли гине особовий склад, захоплюються території – набагато показовіше і ефективніше діє в моральному та психологічному плані. А ядерна зброя – вагомий аргумент для підтримки війни Росії сухопутними частинами,
– підкреслив Олег Жданов.

Нагадаємо, американська розвідка повідомила, що ракети Володимира Путіна не пройшли випробування. Після недовгого польоту вони порозбивалися. Цю зброю росіяни почали розробляти ще на початку 2000-х років. Ракети "Сармат" чотири рази тестували і щоразу невдало. У польоті звичайний двигун ракети мав перемикатися на ядерний, але жодного разу цього так і не сталося. Раніше, у березні, перед федеральними зборами Путін вихвалявся революційною зброєю. Він розповів про найновіші ядерні розробки, підводний безпілотник і навіть лазерну зброю. Як доказ росіянам показали не готові вироби, а макети і комп'ютерну графіку, більше схожу на мультфільми.

Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Новини США Володимир Путін Ядерна безпека Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 23 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук