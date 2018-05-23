Росія розроблятиме ядерну зброю, але робитиме акцент не на ній, – експерт

США включаться в гонку озброєнь. Росія теж продовжить розробки нової зброї, наскільки їй дозволить рівень технічної оснащеності і наукового потенціалу. Але головний акцент Кремль робитиме на іншому.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Військовий нагадав – США ще в 2016 році на Варшавському саміті НАТО зібрали на безпеку країн-членів Альянсу 119 мільярдів доларів. Тепер ці гроші треба освоїти. А для цього потрібно підтримувати образ ворога – Росії, щоб лякати Європу.

Водночас, за словами Жданова, ракета "Сармат", випробування якої провалилися в Росії, насправді – стара важка ракета, яка є на озброєнні РФ. У Москві хотіли на базі цієї ракети зробити міжконтинентальну систему поразки з доставкою головних частин, які розділяються, в будь-яку точку земної кулі.

Росія продовжить розробки ядерної зброї. Але головний акцент Кремль робитиме на веденні бойових дій – на рівні солдата. І зараз ми спостерігаємо загострення на Донбасі. Реальна війна, коли гине особовий склад, захоплюються території – набагато показовіше і ефективніше діє в моральному та психологічному плані. А ядерна зброя – вагомий аргумент для підтримки війни Росії сухопутними частинами,

– підкреслив Олег Жданов.

Нагадаємо, американська розвідка повідомила, що ракети Володимира Путіна не пройшли випробування. Після недовгого польоту вони порозбивалися. Цю зброю росіяни почали розробляти ще на початку 2000-х років. Ракети "Сармат" чотири рази тестували і щоразу невдало. У польоті звичайний двигун ракети мав перемикатися на ядерний, але жодного разу цього так і не сталося. Раніше, у березні, перед федеральними зборами Путін вихвалявся революційною зброєю. Він розповів про найновіші ядерні розробки, підводний безпілотник і навіть лазерну зброю. Як доказ росіянам показали не готові вироби, а макети і комп'ютерну графіку, більше схожу на мультфільми.