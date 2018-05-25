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Путін спеціально розділив зустрічі з Меркель і Макроном, – експерт

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Чи варто очікувати прориву по місії ООН після зустрічі Макрона і Путіна
Чи варто очікувати прориву по місії ООН після зустрічі Макрона і Путіна / Еспресо

Президент Франції Еммануель Макрон купився на підступну російську "візантійську" тактику і змушений підлаштовуватися під порядок денний, який уже напрацювали Меркель і Путін. Тому від зустрічі Макрона і Путіна не варто очікувати чогось серйозного – це просто "звіряння годинників".

Таку думку 24 Каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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"Зустріч Путіна і Меркель, яка відбулася 18 травня, внесла розкол між основним європейськими гравцями. Франція претендує на роль регіонального лідера. Макрон хоче отримати лаври миротворця, який урегулював конфлікт на Донбасі. А Меркель відстоює свої меркантильні інтереси, будівництво газопроводу "Північний потік-2", як противагу американській експансії в Європі. І Путін на цьому красиво грає", – вважає Снєгирьов.

За його словами, Меркель і Путін після зустрічі в Сочі фактично окреслили дорожню карту. Зокрема, що питання миротворців в Україні розглядається, але як охоронна місія ніби по всій території. Цей так званий компроміс – підступність Росії. Також, зазначає фахівець, примітно, що напередодні зустрічі з Макроном Росія заявила про "стурбованість" ескалацією військового напруження на Донбасі, яку Кремль і спровокував.

Путін спеціально розділив зустрічі з Меркель і Макроном. Президент Росії уже поставив червоні прапорці щодо України після перемовин з Меркель. Путін ставить Макрона в глухий кут, показуючи, що готовий припинити ескалацію на Донбасі, якщо почує від президента Франції потрібні Кремлю тези щодо України,
– зауважив експерт.

На переконання Снєгирьова, глобального прориву по місії ООН після зустрічі Макрона і Путіна не буде. Це підтверджують і американські спеціалісти.

"Місія ООН – історична перспектива, а не реальний розвиток подій. Всі намагаються до певного моменту зберегти обличчя. Росія зацікавлена в довгограючому конфлікті. Збитки за утримання території у них незначні, санкції не діють, чому підтвердження Керченського міст. Єдина інтрига, чи після зустрічі змінять Суркова, про що було багато розмов", – наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, 24 травня президент Франції Еммануель Макрон відвідає Росію, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Раніше 18 травня з візитом у Росії перебувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. У ЗМІ розгорівся скандал через те, що під час зустрічі Путін подарував їй квіти.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Еммануель Макрон Володимир Путін Новини політики Ангела Меркель Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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