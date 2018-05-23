Эксперт рассказал о важной детали переговоров Меркель и Путина

Путин в связи со строительством "Северного потока-2" будет применять к Украине экономический, а не военный шантаж. Шантажировать путем войны Россия, конечно, может. Но это рискованный и опасный метод.

Такое мнение сайту "24" высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Как замечает политолог, Германия требует от России как одно из условий запуска "Северного потока-2", обеспечить определенный объем прокачки газа через украинскую газотранспортную систему. И в этом вопросе, считает Фесенко, Путин может начать экономический шантаж.

"Путин говорит, что требуемый объем будет обеспечен в случае экономической целесообразности. Суть шантажа – сбить цену транзита газа через нашу трубу. Нас будут убеждать, что цена на транзит российского газа не должна быть очень высокой. Причем и в Москве, и в Берлине, и в Брюсселе", – отмечает Владимир Фесенко.

Поэтому, по мнению эксперта, Кремлю не выгодна масштабная война России против Украины, так как это вызовет новый и более глубокий геополитический кризис и очередную волну санкций.

Если Россия начнет войну против Украины, то тогда не столько Германия, сколько другие европейские страны будут подстраховываться и станут ориентироваться на сжиженный газ США или из других стран. Потому что иметь дело с Россией будет слишком опасно,

– говорит Фесенко.

По его словам, Путин сейчас использует противоречия между ЕС и США в связи с выходом Вашингтона из иранской ядерной программы и другими обстоятельствами, в частности, теми же санкциями.

"Путин показывает себя европейцам договороспособным партнером. И этот путь для него эффективнее – предлагать вести дела исключительно на бизнес-подходах. А война разрушает эту дипломатию, политику отношений с ЕС и особенно с Германией. Риск военного шантажа остается, но Путин, скорее всего, будет использовать экономические инструменты давления и двойную игру с европейцами", – отмечает эксперт.

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При этом политолог обращает внимание на тот факт, что во время переговоров в Сочи Ангела Меркель не пошла на принципиальные уступки Путину.

Активизация шантажа переговорной линии с Путиным важна немецкому канцлеру для демонстрации своим избирателям и партнерам. Это еще поза по отношению к Трампу – дипломатические игры на контрасте. Но Меркель не пойдет на серьезные уступки Путину. Вопрос о снятии или смягчении санкций на переговорах канцлер Германии не поднимала,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Напомним, 18 мая в Сочи состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин заявил, что реализация газопровода "Северный поток-2" не предусматривает прекращение транзита российского газа через Украину. Он добавил, что "поставки будут продолжены, если они будут экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности".

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.