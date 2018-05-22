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Если Европа предаст Украину, она сама отдаст себя на растерзание Путину, – немецкий журналист

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Евросоюзу в общении с Путиным поможет только жесткость
Евросоюзу в общении с Путиным поможет только жесткость / Daily Express

Вместо того, чтобы отбросить российский проект "Северный поток-2", Ангела Меркель пытается добиться от Москвы уступок. Однако в общении с Владимиром Путиным поможет только жесткость. Прекращение строительства газопровода в обход Украины стало бы первым четким сигналом о том, что Европа серьезно настроена против главы Кремля.

Об этом в статье для  Die Welt пишет обозреватель Ричард Херцингер.

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Несмотря на то, что между ЕС и США обостряется конфликт на фоне выхода Америки из иранского ядерного соглашения, существует опасность того, что Европа может отвернуться от Украины и сблизиться с путинской Россией. В этом важную позицию занимает Германия, и, соответственно, именно ее поддержкой стремится заручиться Кремль, рассуждает журналист.

18 мая, во время своего визита в Сочи канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила позицию ЕС относительно российской агрессии в Украине, а также приверженность трансатлантическим договоренностям. Однако в немецком обществе ощущается все более сильное давление со стороны лоббистов Кремля, которые выступают за "нормализацию" отношений с российской автократией.

В рамках этой дискуссии ключевую роль играет вопрос о перспективах газопровода "Северный поток-2", который может усилить зависимость Европы от "Газпрома". Между тем Меркель требует от Москвы гарантий, что строительство нового газопровода не отразится отрицательно на Украине, говорится в статье.

Ответ Путина (относительно строительства "Северного потока-2") был типичным для него – загадочным и одновременно циничным: Россия продолжит поставлять газ в Украину, пока это будет "экономически целесообразно". Иначе говоря, то, получит ли Украина газ и в каком объеме, решать будет только Кремль,
– говорится в статье.

"В том, что касается войны в Украине, Путин даже не думает о каких-то уступках. Во время визита канцлера его гибридные войска продолжали обстреливать Донбасс и убивать мирных жителей. Открыв на днях мост, который связал Крым с материковой территорией России, он демонстративно закрепил аннексию украинской территории. А ЕС молча это принял", – констатирует автор публикации.

Насколько большим президент РФ считает свое превосходство над европейцами, он продемонстрировал непосредственно перед встречей с Меркель, приняв в Сочи военного преступника Башара Асада. Он не просто ставит ЕС в контексте ситуации в Сирии перед фактами, но и хочет заставить Евросоюз финансировать восстановление этой страны под руководством сирийского диктатора.

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Поскольку европейцы после выхода США из ядерного соглашения с Ираном любой ценой хотят сохранить его, они убеждают себя что имеют общие интересы с Россией. Но на самом деле Москва – главный союзник иранского режима, совместно с которым она превратила Сирию в бескрайние руины, продолжает Херцингер. На фоне такой геополитической неразберихи Европа может утратить интерес к Украине и ее борьбе за право присоединиться к свободному Западу и его ценностям.

Однако именно в Украине решается судьба европейской демократии. Если Европа предаст Украину, она сама отдаст себя на откуп неоимперского произвола Путина. (...) Спасти ЕС от этого может не тихое и обманчивое "сближение" с Путиным, а только жесткая позиция и солидарность с друзьями,
– делает вывод аналитик.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости Украины Новости политики Северный поток-2 Новости России Новости США Ангела Меркель Владимир Путин Война в Сирии Крымский мост Газовый конфликт Евросоюз
Источник: 24 Канал
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