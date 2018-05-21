Путин назвал Меркель свою цену, – немецкое издание о встрече двух лидеров

18 мая канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным в его летней резиденции в Сочи. Однако за день до ее визита туда неожиданно прибыл лидер Сирии Башар Асад, которого поддерживает глава Кремля.

Визит сирийского диктатора был неслучайным, пишет журналистка Stern Эллен Ивитс.

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"Путин позволил Асаду без предварительного предупреждения прилететь в свою летнюю резиденцию в Сочи, чтобы продемонстрировать: Сирии без Башара ближайшее время не будет. Глава Кремля держится за своего союзника. Запад также давно должен был осознать, что и без РФ решение в Сирии не будет" , – говорится в статье.

На результаты встречи Меркель и Путина немецкое правительство возлагает большие надежды, продолжает журналистка. Берлин надеется найти в лице России союзника для сохранения ядерной сделки с Ираном. Немецкая экономика надеется, что Меркель сможет предотвратить введение Россией контрсанкций, которыми Москва грозит компаниям, которые выполняют американские ограничительные меры. Кроме того, ФРГ хотелось бы получить гарантии того, что российский газ будет по-прежнему, транспортироваться через Украину наравне с новым газопроводом "Северный поток-2", поясняет автор публикации.

Возможную цену за это Путин назвал посредством визита Асада: его подопечный находится у власти,

– заключает Ивитс.

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Напомним, 18 мая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Лидеры стран обсудили ряд вопросов, в частности, газовый конфликт вокруг поставок голубого топлива из РФ в Западную Европу, ситуацию в Украине и нормандский формат.