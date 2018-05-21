18:25
21 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
19°C 7°C
  • вторник
    22°C 10°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Путин назвал Меркель свою цену, – немецкое издание о встрече двух лидеров

292 Читати новину українською
Путин в Сочи дал понять Меркель, что решение конфликта в Сирии невозможно без Асада
Путин в Сочи дал понять Меркель, что решение конфликта в Сирии невозможно без Асада / Getty Images

18 мая канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным в его летней резиденции в Сочи. Однако за день до ее визита туда неожиданно прибыл лидер Сирии Башар Асад, которого поддерживает глава Кремля.

Визит сирийского диктатора был неслучайным, пишет журналистка Stern Эллен Ивитс.

Читайте также: Немецкое издание объяснило, чем Путин оскорбил Меркель во время встречи в Сочи

"Путин позволил Асаду без предварительного предупреждения прилететь в свою летнюю резиденцию в Сочи, чтобы продемонстрировать: Сирии без Башара ближайшее время не будет. Глава Кремля держится за своего союзника. Запад  также давно должен был осознать, что и без РФ решение в Сирии не будет" , –  говорится в статье.

На результаты встречи Меркель и Путина немецкое правительство возлагает большие надежды, продолжает журналистка. Берлин надеется найти в лице России союзника для сохранения ядерной сделки с Ираном. Немецкая экономика надеется, что Меркель сможет предотвратить введение Россией контрсанкций, которыми Москва грозит компаниям, которые выполняют американские ограничительные меры. Кроме того, ФРГ хотелось бы получить гарантии того, что российский газ будет по-прежнему, транспортироваться через Украину наравне с новым газопроводом "Северный поток-2", поясняет автор публикации.

Возможную цену за это Путин назвал посредством визита Асада: его подопечный находится у власти,
–  заключает Ивитс.

Читайте также: "Ничего нового мы не услышали": Портников оценил результаты встречи Меркель с Путиным

Напомним, 18 мая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Лидеры стран обсудили ряд вопросов, в частности, газовый конфликт вокруг поставок голубого топлива из РФ в Западную Европу, ситуацию в Украине и нормандский формат.

Теги: Владимир Путин Ангела Меркель Новости России Новости политики Северный поток-2 Война в Сирии Башар Асад
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чорний ринок української книги: чим небезпечний Дугін made in Ukraine
сегодня, 17:00 Чорний ринок української книги: чим небезпечний Дугін made in Ukraine
Петро Охотін 220
Выход Украины из СНГ: что это значит и кто из этого выиграет
сегодня, 16:02 Выход Украины из СНГ: что это значит и кто из этого выиграет
Інна Жолобович 726
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
сегодня, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
сегодня, 15:00 Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
Богдан Яременко 1504
Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
сегодня, 12:01 Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
Блог Соцмережі 1058
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук