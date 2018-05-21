Путін назвав Меркель свою ціну, – німецьке видання про зустріч двох лідерів

18 травня канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася із президентом Росії Володимиром Путіним у його літній резиденції в Сочі. Однак за день до її візиту туди несподівано прибув лідер Сирії Башар Асад, якого підтримує глава Кремля.

Візит сирійського диктатора був невипадковим, пише журналістка Stern Еллен Івітс.

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"Путін дозволив Асаду без попереднього попередження прилетіти до своєї літньої резиденції в Сочі, щоб продемонструвати: Сирії без Башара найближчим часом не буде. Глава Кремля тримається за свого союзника. Захід також давно повинен був усвідомити, що і без РФ рішення в Сирії не буде", – йдеться у статті.

На результати зустрічі Меркель і Путіна німецький уряд покладає великі надії, продовжує журналістка. Берлін сподівається знайти в особі Росії союзника для збереження ядерної угоди з Іраном. Німецька економіка сподівається, що Меркель зможе запобігти введенню Росією контрсанкцій, якими Москва загрожує компаніям, які виконують американські обмежувальні заходи. Крім того, ФРН хотілося б отримати гарантії того, що російський газ буде, як і раніше, транспортуватися через Україну нарівні з новим газопроводом "Північний потік-2", пояснює автор публікації.

Можливу ціну за це Путін назвав за допомогою візиту Асада: його підопічний залишається при владі,

– робить висновок Івітс.

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Нагадаємо, 18 травня федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілась із президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі. Лідери країн обговорили низку питань, зокрема, газовий конфлікт навколо постачань блакитного палива із РФ у Західну Європу, ситуацію в Україні та нормандський формат.