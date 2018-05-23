Експерт розповів про важливу деталь переговорів Меркель і Путіна

Путін у зв’язку з будівництвом "Північного потоку-2" застосовуватиме до України економічний, а не військовий шантаж. Шантажувати шляхом війни Росія, звичайно, може. Але це ризикований і небезпечний метод.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Як зауважує політолог, Німеччина вимагає від Росії, як одну з умов запуску "Північного потоку-2", забезпечити певний обсяг прокачування газу через українську газотранспортну систему. І в цьому питанні, вважає Фесенко, Путін може розпочати економічний шантаж.

"Путін говорить, що необхідний обсяг буде забезпечений у разі економічної доцільності. Суть шантажу – збити ціну транзиту газу через нашу трубу. Нас переконуватимуть, що ціна на транзит російського газу не повинна бути дуже високою. Причому і в Москві, і в Берліні, і в Брюсселі", – зазначає Володимир Фесенко.

Тому, на думку експерта, Кремлю не вигідна масштабна війна Росії проти України, так як це викличе нову і більш глибоку геополітичну кризу та чергову хвилю санкцій.

Якщо Росія почне війну проти України, то тоді не стільки Німеччина, скільки інші європейські країни підстраховуватимуться і стануть орієнтуватися на скраплений газ США чи з інших країн. Тому що мати справу з Росією буде надто небезпечно,

– говорить Фесенко.

За його словами, Путін зараз використовує суперечності між ЄС і США в зв'язку з виходом Вашингтону з іранської ядерної програми та іншими обставинами, зокрема, тими ж санкціями.

"Путін показує себе європейцям договороздатним партнером. І цей шлях для нього ефективніший – пропонувати вести справи виключно на бізнес-підходах. А війна руйнує цю дипломатію, політику відносин з ЄС і особливо з Німеччиною. Ризик військового шантажу залишається, але Путін, скоріше за все, використовуватиме економічні інструменти тиску і подвійну гру з європейцями", – наголошує експерт.

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При цьому політолог звертає увагу на той факт, що під час переговорів у Сочі Ангела Меркель не пішла на принципові поступки Путіну.

Активізація шантажу переговорної лінії з Путіним важлива німецькому канцлеру для демонстрації своїм виборцям і партнерам. Це ще поза відносно Трампа – дипломатичні гри на контрасті. Та Меркель не піде на серйозні поступки Путіну. Питання про зняття або пом'якшення санкцій на переговорах канцлерка Німеччини не піднімала,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, 18 травня в Сочі відбулася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним. Путін заявив, що реалізація газопроводу "Північний потік-2" не передбачає припинення транзиту російського газу через Україну. Він додав, що "поставки будуть продовжені, якщо вони будуть економічно обґрунтованими і доцільними для учасників економічної діяльності".

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.