Ангела Меркель не будет баллотироваться в канцлеры на новый срок

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не станет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончатся ее полномочия главы правительства.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Выступая на пресс-конференции, Меркель выразила разочарование по поводу результатов выборов в федеральной земле Гессен, где ХДС победил, но выступил гораздо хуже, чем на предыдущих выборах.

"ХДС не смог убедить избирателей", – сказала Меркель.

Меркель также подтвердила информацию об отказе от поста главы "Христианско-демократического союза Германии (ХДС). И заявила, что не будет принимать участия в партийных выборах, которые пройдут в декабре 2018 года.

Напомним, 27 октября президенты Турции, Франции, России и канцлер ФРГ провели совместный саммит в Стамбуле относительно Сирии, где договорились продвигать политический процесс в этой стране, в частности, путем лучшей координации различных инициатив, и не прекращать борьбы с террористическими группами. Немецкие политики раскритиковали Меркель за участие в этом саммите.



К слову, канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 1 ноября.