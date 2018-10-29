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      Ангела Меркель не будет баллотироваться в канцлеры на новый срок

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      Ангела Меркель не будет баллотироваться на новый срок
      Ангела Меркель не будет баллотироваться на новый срок / Фото из свободных источников

      Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не станет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончатся ее полномочия главы правительства.

      Об этом сообщает Bloomberg.

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      Выступая на пресс-конференции, Меркель выразила разочарование по поводу результатов выборов в федеральной земле Гессен, где ХДС победил, но выступил гораздо хуже, чем на предыдущих выборах.

      "ХДС не смог убедить избирателей", – сказала Меркель.

      Меркель также подтвердила информацию об отказе от поста главы "Христианско-демократического союза Германии (ХДС). И заявила, что не будет принимать участия в партийных выборах, которые пройдут в декабре 2018 года.

      Напомним, 27 октября президенты Турции, Франции, России и канцлер ФРГ провели совместный саммит в Стамбуле относительно Сирии, где договорились продвигать политический процесс в этой стране, в частности, путем лучшей координации различных инициатив, и не прекращать борьбы с террористическими группами. Немецкие политики раскритиковали Меркель за участие в этом саммите.

      К слову, канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 1 ноября.

      Теги: Ангела Меркель Новости политики
      Источник: 24 Канал
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