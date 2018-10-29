У Меркель отреагировали на информацию, что она уходит с должности

В правительстве Германии официально прокомментировали информацию о том, что Ангела Меркель намерена покинуть пост главы партии "Христианско-демократический союз".

29 октября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Ангела Меркель покинет пост главы "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС).

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Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заверил, что в планах Меркель доработать канцлером до конца срока.

Об этом он заявил в понедельник журналистам в Берлине, пишут немецкие СМИ.

Зайберт напомнил, что ранее Меркель заявляла о том, что намерена доработать срок полномочий канцлера до конца, то есть до 2021 года.

German Government Spokesman Seibert: "German Chancellor Merkel said she won't be running for re-election as Chancellor in 2021." pic.twitter.com/BPhLhUHUjQ — EHA News (@eha_news) 29 жовтня 2018 р.

Ангела Меркель возглавляет партию ХДС с 2000 года, а с 2005 года находится на посту канцлера Германии.



27 октября президенты Турции, Франции, России и канцлер ФРГ провели совместный саммит в Стамбуле относительно Сирии, где договорились продвигать политический процесс в этой стране, в частности, путем лучшей координации различных инициатив, и не прекращать борьбы с террористическими группами. Немецкие политики раскритиковали Меркель за участие в этом саммите.