У Меркель отреагировали на информацию, что она уходит с должности
В правительстве Германии официально прокомментировали информацию о том, что Ангела Меркель намерена покинуть пост главы партии "Христианско-демократический союз".
29 октября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Ангела Меркель покинет пост главы "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС).
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Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заверил, что в планах Меркель доработать канцлером до конца срока.
Об этом он заявил в понедельник журналистам в Берлине, пишут немецкие СМИ.
Зайберт напомнил, что ранее Меркель заявляла о том, что намерена доработать срок полномочий канцлера до конца, то есть до 2021 года.
Ангела Меркель возглавляет партию ХДС с 2000 года, а с 2005 года находится на посту канцлера Германии.
27 октября президенты Турции, Франции, России и канцлер ФРГ провели совместный саммит в Стамбуле относительно Сирии, где договорились продвигать политический процесс в этой стране, в частности, путем лучшей координации различных инициатив, и не прекращать борьбы с террористическими группами. Немецкие политики раскритиковали Меркель за участие в этом саммите.