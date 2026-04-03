Мониторинговые каналы пишут о взлете ТУ-160, которые Россия использует для пусков ракет. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Шахеды", "Молнии", "Ланцеты": какие еще российские дроны угрожают украинцам в 2026 и как от них защититься

Что известно о взлете стратегической авиации?

Россия подняла в небо стратегическую авиацию. Об этом стало известно из сообщений мониторинговых сообществ в телеграме за несколько минут до 5 утра 3 апреля.

Говорится о по меньшей мере 2 бортах Ту-160, которые взлетели с аэродрома "Украинка". Количество бортов может расти. Также в небе, возможно, 1 самолет Ту-95МС. Это нетипичная активность для утреннего времени.

Самолеты летят к пусковым рубежам. Если вылет боевой, они там будут где-то в 8 часов.

Возможен пуск ракет Х-101.

Так что существует реальная угроза массированного ракетного обстрела по Украине.

Воздушные силы также сообщают, что на Украину продолжается атака БПЛА. Беспилотники летят на различные украинские регионы. Раздавались взрывы. Также враг применил баллистику против Харькова, Днепропетровщины и Запорожья.

Обратите внимание! Ту-160 – носители разного рода крылатых ракет воздушного базирования, которые часто являются основными в массированных ракетных ударах по Украине.

Добавим, что накануне, вечером 2 апреля, мониторинговые каналы предупреждали об угрозе массированного обстрела со стороны России.

На вечер имеем активность стратегической авиации в западных регионах России. Если активность будет продолжаться – соответственно будет расти вероятность ночного вылета авиации,

– писали мониторы.

Об угрозе предупредила еще и руководитель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук: "В ближайшее время высока вероятность ракетно-дроновой атаки! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги".

Что известно о последних атаках россиян?