Пострадали также жилые районы. Об этом рассказали в Министерстве развития общин и территорий Украины и председатель ОВА Олег Кипер.
Какие последствия атаки на Одесскую область?
Во время ночной атаки беспилотники атаковали один из портов в области.
Пострадали складские площадки и два ангара, административно-бытовые помещения. Также зафиксировано возгорание контейнеров и четырех автомобилей.
К счастью, никто не пострадал. На месте атаки работают все соответствующие службы.
Россия атаковала порт в Одесской области / Фото Минразвития
Кроме портов, во время ночной атаки была повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажные дома в Черноморске.
Поврежден фасад, крыша и остекление частного жилого дома, разрушен недострой. Кроме того, произошло возгорание балкона и газовой трубы в многоэтажке.
Атака на Одесскую область / Фото ОВА
Последние атаки на Украину
Оккупанты устроили ад на Днепропетровщине. Они обстреляли ночью 3 района области. К сожалению, есть погибший, а также раненые – 42-летняя женщина и 12-летний мальчик.
Несколько взрывов с ночи до утра прозвучало в Харькове. Враг целился по объекту критической инфраструктуры.
А 1 апреля вечером в Чугуеве БпЛА попал в 5-этажный жилой дом. Пострадали 3 женщины.