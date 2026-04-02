Пострадали также жилые районы. Об этом рассказали в Министерстве развития общин и территорий Украины и председатель ОВА Олег Кипер.

Какие последствия атаки на Одесскую область?

Во время ночной атаки беспилотники атаковали один из портов в области.

Пострадали складские площадки и два ангара, административно-бытовые помещения. Также зафиксировано возгорание контейнеров и четырех автомобилей.

К счастью, никто не пострадал. На месте атаки работают все соответствующие службы.

Россия атаковала порт в Одесской области / Фото Минразвития

Кроме портов, во время ночной атаки была повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажные дома в Черноморске.

Поврежден фасад, крыша и остекление частного жилого дома, разрушен недострой. Кроме того, произошло возгорание балкона и газовой трубы в многоэтажке.

Атака на Одесскую область / Фото ОВА

