Об этом сообщили в Воздушных силах.
Как 2 апреля отработала ПВО?
Беспилотники летели с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России, а также с ВОТ Донецка, Гвардейского в Крыму.
Около 120 из всех БПЛА были "Шахедами".
По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила/подавила 147 беспилотников
К слову, 1 апреля россияне совершили массированную атаку по Украине, применив более 700 БПЛА. Процент сбивания достиг около 90%, сообщил Зеленский.
Зафиксировано попадание 22 из них на 12 локациях, а также падение сбитых (обломков) на 8 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности,
– призвали в Воздушных силах.
Где раздавались взрывы?
Россия устроила ад своими атаками на Днепропетровщине, атаковав ночью 3 района области. К сожалению, есть погибший и раненые – 42-летняя женщина и 12-летний мальчик.
Также еще с ночи в Харькове раздаются взрывы. Власти сообщили, что россияне целятся по объекту критической инфраструктуры.
Вечером также пострадала и область. В Чугуеве дрон попал в 5-этажный жилой дом. Пострадали 3 женщины.