Про це повідомили у Повітряних силах.
Як 2 квітня відпрацювала ППО?
Безпілотники летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також з ТОТ Донецька, Гвардійського у Криму.
Близько 120 з усіх БпЛА були "Шахедами".
За попередніми даними, протиповітряна оборона збила/подавила 147 безпілотників.
До слова, 1 квітня росіяни здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши понад 700 БпЛА. Відсоток збиття сягнув близько 90%, повідомив Зеленський.
Зафіксовано влучання 22 із них на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламків) на 8 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки,
– закликали у Повітряних силах.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.
Де лунали вибухи?
Росія влаштувала пекло своїми атаками на Дніпропетровщині, атакувавши вночі 3 райони області. На жаль, є загиблий та поранені – 42-річна жінка та 12-річний хлопчик.
Також ще з ночі в Харкові лунають вибухи. Влада повідомила, що росіяни ціляться по об'єкту критичної інфраструктури.
Увечері також постраждала й область. У Чугуєві дрон влучив у 5-поверховий житловий будинок. Постраждали 3 жінки.