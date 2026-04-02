Про це повідомили у Повітряних силах.

Як 2 квітня відпрацювала ППО?

Безпілотники летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також з ТОТ Донецька, Гвардійського у Криму.

Близько 120 з усіх БпЛА були "Шахедами".

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила/подавила 147 безпілотників.

До слова, 1 квітня росіяни здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши понад 700 БпЛА. Відсоток збиття сягнув близько 90%, повідомив Зеленський.

Зафіксовано влучання 22 із них на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламків) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки,

– закликали у Повітряних силах.

