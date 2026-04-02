У Харкові були вибухи та є пошкодження. Про це розповів міський голова Ігор Терехов.

Що відомо про атаку на Харків 2 квітня?

Вранці 2 квітня у Харкові стався черговий приліт "Шахеда" по Київському району міста. Попередньо, спалахнули кілька авто. Інші наслідки уточнюються.

Трохи згодом сталося уже четверте за ніч та ранок влучання у тому ж районі. А за пів години стало відомо й про п'ятий приліт по Київському району.

"Можна констатувати, що ворог цілився по об'єкту критичної інфраструктури", – зазначив Терехов.

На цьому атака не припинилася. Через годину пролунав шостий вибух. А о 09:33 у місті було гучно знову, таким чином, кількість вибухів зросла до 7.

Наслідки атаки на Харків / Фото ДСНС

У ДСНС повідомили, що був удар БпЛА по житловій 9-поверхівці у Шевченківському районі. Там постраждали 2 людини – вони отримали гостру реакцію на стрес.

Унаслідок вибуху зруйнована зовнішня стіна квартири на 9-му поверсі, пошкоджено скління вікон, елементи системи опалення та 3 авто.

В сусідньому будинку пошкоджені балкони.

Що відомо про попередні атаки?

Нагадаємо, що близько 2 ночі під час повітряної тривоги армія Росії теж застосувала ударні безпілотники по Харкову. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання "Шахеда" по Київському району та пожежу, що там виникла.

Трохи раніше в Україні, зокрема для Києва, оголошували загрозу застосування балістичного озброєння. Пусків ракет, на щастя, не було.

Харківська область постраждала від повітряних атак і ввечері 1 квітня. Вже відомо, що у Чугуєві дрон влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, про що проінформували в ОВА.

На місці влучання загорілися квартири на 4-му та 5-му поверхах. До медиків звернулися 3 жінки – одна з пораненням, інші з гострою реакцією на стрес.

Наслідки атаки на Чугуїв / Фото ДСНС

