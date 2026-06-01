Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Дивіться також Атака тривала цілу добу: Росія серйозно пошкодила кілька об'єктів Нафтогазу

Що відомо про ракетний удар по Мерефі на Харківщині?

За попередньою інформацією, для обстрілу окупанти використали ракету. Вибух пролунав у межах населеного пункту, після чого на місце події прибули всі профільні служби. Станом на цей момент інформація про загиблих або постраждалих не надходила.

Водночас дані щодо можливих руйнувань та наслідків атаки ще уточнюються. На місці працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Фахівці обстежують територію та встановлюють усі обставини російського удару.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Нагадаємо, що Росія не вперше атакує місто. 4 травня російські війська завдали удару по Мерефі балістичною ракетою "Іскандер". Унаслідок атаки загинули семеро людей – четверо чоловіків віком 50, 59, 63 і 68 років та троє жінок віком 41, 52 і 74 роки. За даними поліції, поранення отримали 36 людей, серед них – дворічна дитина та підлітки 16 і 17 років.

17 квітня Мерефа також потрапила під масований обстріл окупантів. Внаслідок атаки загинула жінка, ще шестеро осіб постраждало. Частково було зруйновано будівлю цивільного підприємства.

8 квітня Росія здійснила атаку "Шахедами" на НПЗ у місті. Підприємство зазнало значних пошкоджень. Крім того, через атаки у Мерефі було пошкоджено чотири приватні будинки та три автівки.