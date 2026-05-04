Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко поділилася деталями обстрілу Мерефи, які відомі на цей момент. Наразі відомо про 7 загиблих внаслідок ракетного удару. Також 31 людина зазнала поранення. Зокрема медики надали допомогу 2-річному хлопчику, який перебуває в задовільному стані.

Що відомо про ракетний удар по Мерефі?

За словами журналістки, вже відомо, що росіяни вдарили балістичною ракетою "Іскандер". Є припущення, що там могла бути касетна бойова частина, адже на місці удару виявили значну кількість різних дрібних осколків. Навколишні крамнички та інша інфраструктура побита різними уламками.

Ми відчули цю вібрацію від удару. Це сталося за метрів 150 від нас. Але найстрашніше було, коли почали розлітатися осколки в різні боки. Ми перевозили жінку, яка перебувала у важкому стані, до лікарні. Були змушені зупинитися та надавати допомогу,

– розповів парамедик Олексій Варжеленко.

Представники поліції повідомили, що росіяни вдарили по дорозі неподалік від центру міста, де завжди жвавий рух. Вибух стався о 9:40, коли люди якраз вийшли на роботу.

Загинули люди, які проходили біля епіцентру вибуху. Також загинула людина, яка проїжджала повз автомобілем. Це саме той час, коли люди прийшли на роботу й почали працювати. На цій дорозі завжди їздить багато автомобілів,

– розповів начальник відділу поліції №3 ХРУ Антон Федоров.

Зверніть увагу! В мережі оприлюднили відео, як Росія вдарила балістичною ракетою по Мерефі. Внаслідок атаки пошкоджені також житлові будинки, приміщення СТО, господарчі приміщення тощо.

Місцева жителька розповіла, що внаслідок російського удару у неї повністю розбита квартира. На щастя, в момент вибуху вона перебувала не вдома.

Тут просто звичайні квартири. Звичайні люди живуть. Це вже другий раз у нас з чоловіком, коли квартира ось так розбита. Стіна зовсім вивалена. Нема квартири,

– розповіла мешканка міста.

Що відомо про обстріли Харківщини?

За словами Черненко, останнім часом Росія атакує енергетичні об'єкти в Харківській області. На початку травня окупанти вдарили по газовидобувному об'єкту в регіоні. У випадку з Мерефою, очевидно, ворог хотів завдати якнайбільше жертв серед цивільного населення. Саме тому росіяни вдарили ракетою саме вранці поблизу центру міста.

1 травня Росія била безпілотниками по Харкову. При цьому під удар потрапили АЗС в різних районах міста. Зокрема відомо про такі атаки в Київському, Салтівському, Слобідському та Холодногірському районах.