Кореспондентка з Харкова Анна Черненко зауважила 24 Каналу, що час від часу росіяни завдають ударів по заправках. Зокрема, цього разу ворог атакував Київський, Салтівський, Слобідський та Холодногірський райони міста.

Дивіться також "Шахеди" атакують Україну посеред дня: куди прямують ворожі БпЛА

Які наслідки атаки?

Анна Черненко розповіла, що у Київському районі Харкова пошкодили АЗС і СТО. У Салтівському районі окупанти били одразу по двох заправках. Там уламкових поранень зазнав 36-річний чоловік.

У Слобідському районі теж був удар по АЗС. У 55-річного чоловіка гостра реакція на стрес. Окрім того, Холодногірський район також був під атакою. Ворог вдарив по адмінбудівлі. На щастя, там поранених немає.

Велика подяка нашим рятувальникам, комунальним службам, газовикам, які просто неймовірно швидко відреагували. Тому що розуміємо, що заправка – це об'єкт небезпеки, може спалахнути. Там завжди багато автівок,

– підкреслила кореспондентка.

Крім Харкова, атаки зазнав і Чугуїв. Було влучання. Там виникла пожежа. Загорілася частина заправки, вигоріло кілька автівок.

Чим ворог бив по Харкову?

За попередньою інформацією, росіяни використовували відносно нові для Харкова дронами V2U. Вони мають елементи штучного інтелекту. Тобто оператор дрона бачить, куди б'є.

Експерти не виключають, і судячи з наслідків прильоту, що ці V2U були оснащені уражаючими елементами. Тому що є стіни, автівки, які просто наскрізь пробиті цими бойовими уражаючими елементами,

– сказала Черненко.

Це невеликий безпілотник, який час від часу не вибухає. Можуть бути й не дуже серйозні пошкодження. Але ніколи не можна передбачити, що саме він несе, скільки заряду, чи будуть там уражаючі елементи. Тому не можна ігнорувати повітряної тривоги. Зокрема, якщо є повідомлення від моніторингових каналів саме про V2U.

Зверніть увагу! ГУР опублікувало інформацію про новий російський дрон V2U. Його особливістю є можливість о автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту. БпЛА також можна керувати у форматі FPV через LTE-зв'язок. Безпілотник зібраний переважно з компонентів китайського виробництва.

Що відомо про обстріл Харкова 1 травня?

Міський голова Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомили, що Харків масовано атакували БпЛА. Протягом ранку 1 травня ворог обстріляв Київський, Холодногірський, Салтівський та Немишлянський райони.

Внаслідок удару ворожих БпЛА є постраждалі. Їхню кількість та стан уточнюють. Зокрема, у Салтівському районі травмовано 36-річного чоловіка. У нього уламкові поранення. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу. На місцях працюють усі екстрені служби.